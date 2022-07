Diritti e uguaglianza: a Sassari sfilano quindicimila persone 

«La libertà di amare è un mio diritto. Sono qui che resisto e scusami se insisto ma io te lo ribadisco sono qui ed esisto». Le parole del brano composto da Claudia Aru e Luv! Sono il manifesto del Sardegna Pride 2022. Sassari è stata inondata di presenze per un evento che è risbocciato dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia. Almeno 10-12 mila persone, forse anche 15 mila, provenienti da tutta l'Isola, hanno animato il colorato, danzante e cantante corteo partito da piazza Università intorno alle 18.20 per aspettare i pullman arrivati da Cagliari, Carbonia e Oristano. Difficile calcolare il numero esatto perché rispetto alla partenza la sfilata, che è scesa in corso Vico e risalita in corso Vittorio Emanuele, si è ingrossata grazie anche agli altri due punti di innesto pensati per le persone con ridotta mobilità che avrebbero avuto difficoltà a fare tutto il percorso di 3 chilometri, soprattutto nei tratti con l'acciottolato. E così anche da piazza Castello il lunghissimo serpentone di cinque pick up e manifestanti si è ingrossato, passando poi per via Brigata Sassari, corso Cossiga, via Asproni e via Roma, sino ad approdare in piazza d'Italia.

Anche l'attenzione verso le persone con ridotta mobilità dimostra il rispetto e l'apertura al tema delle “libertà senza confini” indicato come motto dal coordinamento sardo LGBTQ+ e la rete Diritti al Cuore.

Gialli, arancioni, rossi, fucsia, rosa, verdi, viola, blu e azzurri in decine di sfumature, accostati in un'esplosione di colori e di bandiere. Le più comuni quelle arcobaleno, naturalmente, ma qui e lì pure le bandiere di Rifondazione Comunista, una dell'associazione partigiani, quella dell'ordine delle psicologhe e psicologi della Sardegna.

In piazza Università si sono radunati giovani e giovanissimi, over 40, anziani, in coppia o in gruppo, da soli, spavaldamente o più compostamente. Tanti sorrisi, abbracci, foto e selfie. L'identica voglia di dire “sono come sono e non come vorreste impormi di essere”.

La libertà di esprimere se stessi passa anche dall'abbigliamento: capi in pelle, maglie o calze a rete, canottiere, ghirlande variopinte, capelli verdi, fucsia o viola, bandiere usate come mantelli, ma anche magliette (molte delle associazioni), corpetti, reggiseni neri. Una mamma in attesa con l'arcobaleno dipinto sul pancione. Piccole bandiere spuntavano dai passeggini di bambine e bambini.