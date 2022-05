Dirigente condannato per falso 

L'intera vicenda ruota attorno ad un lotto, largo circa nove metri, per il quale il tecnico ha certificato che sarebbe stato materialmente impossibile costruire un nuovo fabbricato senza la deroga concessa dal Consiglio comunale, ovvero rispettando la norma che impone di lasciare una distanza minima di cinque metri da ambedue i confini. Nel giudizio, con rito abbreviato, si è costituito anche un confinante, assistito dall'avvocato Alberto Mossa.

Nella proposta di delibera, il tecnico aveva chiarito che «il rispetto delle ordinarie distanze, ovvero cinque metri da entrambi i confini, comporterebbe una soluzione tecnica inaccettabile». Ma per il pubblico ministero Andrea Vacca, che invece aveva chiesto la condanna ad un anno nella sua requisitoria, quella conclusione sarebbe arrivata senza che il provvedimento fosse regolarmente istruito, permettendo così che la delibera fosse approvata dal Consiglio il 28 novembre 2014.

La condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa è stata inflitta dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, al termine di un processo con rito abbreviato, al dirigente del settore Edilizia privata del Comune di Capoterra, Fabrizio Porcedda, 52 anni, accusato di falso ideologico perché – stando alla ricostruzione dell’accusa – avrebbe portato in Consiglio comunale una proposta di deroga alle norme edilizie, senza però effettuare la necessaria istruttoria.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La condanna a un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa è stata inflitta dalla giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, al termine di un processo con rito abbreviato, al dirigente del settore Edilizia privata del Comune di Capoterra, Fabrizio Porcedda, 52 anni, accusato di falso ideologico perché – stando alla ricostruzione dell’accusa – avrebbe portato in Consiglio comunale una proposta di deroga alle norme edilizie, senza però effettuare la necessaria istruttoria.

L'imputazione

Nella proposta di delibera, il tecnico aveva chiarito che «il rispetto delle ordinarie distanze, ovvero cinque metri da entrambi i confini, comporterebbe una soluzione tecnica inaccettabile». Ma per il pubblico ministero Andrea Vacca, che invece aveva chiesto la condanna ad un anno nella sua requisitoria, quella conclusione sarebbe arrivata senza che il provvedimento fosse regolarmente istruito, permettendo così che la delibera fosse approvata dal Consiglio il 28 novembre 2014.

L'intera vicenda ruota attorno ad un lotto, largo circa nove metri, per il quale il tecnico ha certificato che sarebbe stato materialmente impossibile costruire un nuovo fabbricato senza la deroga concessa dal Consiglio comunale, ovvero rispettando la norma che impone di lasciare una distanza minima di cinque metri da ambedue i confini. Nel giudizio, con rito abbreviato, si è costituito anche un confinante, assistito dall'avvocato Alberto Mossa.

La difesa

Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza dalla giudice Anzani. «Il mio assistito», ha commentato l'avvocato Carlo Monaldi, difensore del responsabile dell’Ufficio Tecnico, «si dice alquanto sorpreso da questo primo esito della vicenda giudiziaria, anche alla luce della consulenza tecnica che aveva chiarito la correttezza del suo operato. Nell’atto che introduceva la delibera proposta al Consiglio, l’ingegnere aveva espresso il proprio parere: la lunghezza del fronte stradale è di poco oltre i 9 metri e ciò comporta, evidentemente, l’inutilizzabilità dell’area rispettando la distanza dal confine minima per entrambi i lati… pari a 5 metri . «Secondo l’accusa», conclude il difensore, «questo parere sarebbe falso ed avrebbe indotto in errore il Consiglio che ha concesso la deroga alle distanze. Aspettiamo serenamente la motivazione per proporre appello».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata