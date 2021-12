Direttrice innocente: assolta 

Dopo aver assistito a quasi tutte le udienze al fianco del suo difensore, ieri la Serra non era in aula alla lettura del dispositivo. Solo pochi minuti prima i due avvocati difensori, nelle repliche, hanno sottolineato l’estraneità ai fatti dei loro assistiti.

La Serra era accusata di non aver impedito i maltrattamenti agli anziani avvenuti nella struttura di Nuoro. Insieme a lei (difesa dall’avvocato Francesco Lai) è stato assolto anche l’operatore sociosanitario albanese Nikaji Genci (tutelato dall’avvocata Annamaria Musio), accusato invece di aver picchiato con schiaffi due anziani ospiti. La Serra è stata anche assolta (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di minacce nei confronti di alcuni dipendenti che, secondo la tesi dell’accusa, avrebbero dovuto rendere falsa testimonianza, altrimenti sarebbero stati licenziati.

Rosanna Serra non aveva nessuna consapevolezza dei maltrattamenti che avvenivano nella casa di riposo di Nuoro e quindi non ha nessuna responsabilità penale per quei fatti per cui sono stati già condannati in via definitiva due operatori sociosanitari, Gianluca Porcu e Ignazio Poggiu. Per questo, dopo cinque anni di processo, preceduti da quattro mesi passati agli arresti domiciliari, la direttrice della casa di riposo di via Aosta ieri è stata assolta «per non aver commesso il fatto» dal giudice del Tribunale di Nuoro, Federico Loche.

Rosanna Serra non aveva nessuna consapevolezza dei maltrattamenti che avvenivano nella casa di riposo di Nuoro e quindi non ha nessuna responsabilità penale per quei fatti per cui sono stati già condannati in via definitiva due operatori sociosanitari, Gianluca Porcu e Ignazio Poggiu. Per questo, dopo cinque anni di processo, preceduti da quattro mesi passati agli arresti domiciliari, la direttrice della casa di riposo di via Aosta ieri è stata assolta «per non aver commesso il fatto» dal giudice del Tribunale di Nuoro, Federico Loche.

Le accuse

La Serra era accusata di non aver impedito i maltrattamenti agli anziani avvenuti nella struttura di Nuoro. Insieme a lei (difesa dall’avvocato Francesco Lai) è stato assolto anche l’operatore sociosanitario albanese Nikaji Genci (tutelato dall’avvocata Annamaria Musio), accusato invece di aver picchiato con schiaffi due anziani ospiti. La Serra è stata anche assolta (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di minacce nei confronti di alcuni dipendenti che, secondo la tesi dell’accusa, avrebbero dovuto rendere falsa testimonianza, altrimenti sarebbero stati licenziati.

La decisione

Dopo aver assistito a quasi tutte le udienze al fianco del suo difensore, ieri la Serra non era in aula alla lettura del dispositivo. Solo pochi minuti prima i due avvocati difensori, nelle repliche, hanno sottolineato l’estraneità ai fatti dei loro assistiti.

La Musio ha ricordato come i filmati delle telecamere nascoste dalla polizia nella struttura rendono la verità sull’agire di Genci con gli ospiti.

Lai ha sottolineato che «la Serra non sapeva che Poggiu e Porcu fossero dei picchiatori seriali, non aveva consapevolezza delle loro condotte». Aggiungendo: «Esiste la prova della sua innocenza, in una intercettazione quando un familiare gli palesa dei sospetti lei afferma “se è successo una cosa del genere facciamo la denuncia e li mandiamo in galera”». Per la direttrice e l’oss albanese, il pm Giorgio Bocciarelli aveva sollecitato rispettivamente una condanna a 2 anni e 6 mesi e un anno e 4 mesi.

Le botte

Gli audio e i video choc captati dalle telecamere nascoste nell’ospizio di via Aosta dalla polizia, invece, avevano fornito la prova sui maltrattamenti inferti ad alcuni ospiti da due operatori sociosanitari, Ignazio Poggiu, condannato a tre anni e otto mesi in abbreviato, pena confermata in Appello, mentre l’altro operatore sociosanitario, Gianluca Porcu, aveva patteggiato quattro anni di reclusione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata