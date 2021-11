Direttori, le nomine slittano ancora 

Tornando alle commissioni, l’individuazione dei nuovi presidenti dipenderà dall’esito delle trattative e dalla presenza o meno di un accordo politico. Attualmente il Psd’Az controlla le Attività produttive con Piero Maieli e la Cultura con Alfonso Marras, la Lega guida l’Autonomia con Pierluigi Saiu, Forza Italia i Trasporti e l’Urbanistica con Giuseppe Talanas, Fratelli d’Italia la Sanità con Nico Mundula. Alla presidenza del Bilancio c’è il consigliere del gruppo Misto Valerio De Giorgi. Proprio la terza commissione dovrebbe costituire il fulcro delle trattative. Ipotizzando una sostituzione di De Giorgi, si può presumere l’arrivo di un consigliere del Psd’Az, forse Stefano Schirru. Approdando alla guida della terza, però, i sardisti perderebbero la presidenza di una delle altre due commissioni che già controllano a beneficio dell’Udc che al momento non esprime alcun presidente. In questo modo due parlamentini sarebbero sotto l’influenza del gruppo dei Quattro Mori, i restanti quattro sarebbero divisi equamente tra Udc, FdI, Forza Italia e Lega.

La quadra potrebbe essere raggiunta già oggi, in occasione della riunione dei capigruppo di maggioranza convocata per le 16. Per la mattina, invece, il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha programmato l’Ufficio di presidenza (slittato da ieri), organismo di cui fanno parte i vicepresidenti del Consiglio regionale, i questori e i segretari, e ugualmente scaduto da più di un mese, quindi da ricostituire probabilmente già alla prossima seduta utile dell’Aula. Pais presiede l’Ufficio oggi costituito da due vicepresidenti (Piero Comandini del Pd e Giovanni Antonio Satta del Misto), tre questori (Nanni Lancioni del Psd’Az, Giorgio Oppi dell’Udc, Antonio Piu dei Progressisti) e quattro segretari (Carla Cuccu del Misto, Annalisa Mele della Lega, Roberto Deriu del Pd ed Emanuele Cera di Forza Italia). Anche in questo caso il rinnovo potrebbe riservare qualche sorpresa.

Slittano ancora le nomine delle direzioni generali rimaste vacanti dopo lo spoils system interno attivato dalla legge sugli staff. Dopo la fumata nera di ieri la Giunta si dovrebbe riunire di nuovo domani, all’ordine del giorno ci dovrebbero essere le designazioni dei dg di Ambiente, Turismo, Centrale di Committenza, Industria ed Enti Locali, e forse anche quelle di alcune figure istituite sempre con la legge 107: i tre capi dipartimento che sovraintendono al lavoro dei direttori e rispondono al segretario generale, i consulenti aggiuntivi negli assessorati. Nel centrodestra, intanto, si tratta in vista del rinnovo delle commissioni consiliari scadute il 4 ottobre scorso.

Vertice maggioranza

Gli scenari

L’alternativa

Le indiscrezioni raccontano anche di una alternativa: i centristi prenderebbero due presidenze, tutti gli altri una. La partita è comunque legata a quella più ampia che comprende le nomine di dg, consulenti degli staff e capi dipartimento attese per domani. Sullo sfondo resta il rimpasto annunciato per dopo l’approvazione della legge omnibus, ma che rischia di slittare ancora una volta.

Intanto, Udc e Lega che avevano annunciato il blocco delle commissioni fino al rinnovo delle cariche, «per senso di responsabilità» non si sono opposte alla convocazione della terza per l’esame dei debiti fuori bilancio della Regione e della sesta per una proposta di legge sull’autismo.

