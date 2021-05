Dipendenti Forestas, mossa della Giunta 

«L’ingresso dei dipendenti Forestas nel comparto regionale è ormai all’ultimo miglio. La Giunta regionale ha deciso di dare validità all’accordo firmato dai sindacati di fronte al Coran. Documento che adesso dovrà essere vagliato dalla Corte dei Conti». Giampaolo Spanu, segretario del Uil Fpl, spiega che l’assunzione dei dipendenti di Forestas è alle battute finali: «Si conclude una battaglia di equità e tutela dei diritti. Una vittoria che dovrà portare la Giunta a prestare ascolto alle rivendicazioni sulle altre partite aperte come il contratto scaduto dal 2018».

Momento critico

Martedì ci sarà però un appuntamento che fa temere un rallentamento. La Corte costituzionale dovrà infatti giudicare la legittimità della legge regionale che l’estate scorsa ha permesso agli operai Forestas di prendere parte alla campagna per il contrasto degli incendi boschivi da dipendenti regionali. «La legge dell’anno scorso arrivava dopo una lunga serie di contenziosi di fronte ai giudici del lavoro», prosegue Spanu. «Il contratto agricolo non avrebbe consentito di impiegare gli operai con bassi inquadramenti nella lotta al fuoco».

Politica in campo

Intanto Giovanni Satta, consigliere regionale del Partito Sardo d’azione, torna su una sua proposta di legge di tutela del patrimonio boschivo: «Il rilancio di Forestas sarà inserito nel piano degli investimenti della Regione nell’ambito del Recovery plan. Vogliamo favorire un rilancio che abbia impatto sulle zone interne». Franco Mula, capogruppo sardista in Consiglio regionale, è ottimista: «Siamo determinati a far inserire lo stanziamento necessario per questo provvedimento nelle imminente variazione di bilancio».

