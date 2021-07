Dipendenti comunali a lezione di sardo: «Radici da tutelare» 

L’amministrazione di via Porcu conquista il finanziamento regionale di 191mila euro per la diffusione delle minoranze linguistiche storiche e - oltre a sportello, convegni e biblioteca dedicati - punta sulla formazione linguistica di dipendenti comunali e cittadini. Tutti a lezione di lingua sarda, con un solo obiettivo: tutelare e valorizzare il sardo partendo dal suo utilizzo nell’attività amministrativa di tutti i giorni. «Un contributo regionale importante che rappresenta un’occasione per approfondire la tematica del bilinguismo, e richiamare l’attenzione su un altro argomento caldo come quello dell’autonomia», commenta il sindaco Graziano Milia.

Le risorse

Il progetto quartese, “Su sardu in Cuartu”, è in cima alla lista di quelli finanziati dalla Regione: poco più di 191mila euro, di fatto il Comune sardo che incassa più risorse, seguito da Cagliari e Oristano. E dalla stessa Provincia di Oristano alla quale va il contributo di 178mila euro, mentre la Provincia del Sud Sardegna supera di poco i 210mila euro. Un risultato importante per l’amministrazione di via Porcu, che per la prima volta partecipa al bando con un progetto tutto suo. «Una bella soddisfazione aver ottenuto il finanziamento con un importo al pari quasi di una Provincia», sottolinea il sindaco Milia.

I punti

La fetta più importante del contributo è destinata allo sportello linguistico, progetto che in parte è già stato sperimentato durante la scorsa consiliatura, sempre grazie a un finanziamento della Regione. Così come la biblioteca delle minoranze linguistiche, ospitata nell’ex Convento dei Cappuccini, realtà che ora si vuole far decollare a livello regionale e nazionale con presentazioni di libri in sardo e altre lingue minoritarie, e attività ludiche per bambini e ragazzi. Obiettivo principale è il «raggiungimento del più alto grado di bilinguismo italiano-sardo e sardo-italiano nell’ambito amministrativo e territoriale del Comune», viene spiegato nel progetto appena finanziato. Non solo attività di traduzione, ma anche di front office attraverso mediazione e consulenza linguistica generale per amministratori e cittadini. E l’aggiornamento - nel sito della pagina ufficiale del Comune - della sezione dedicata alla lingua sarda.

Sul web

Il resto del finanziamento servirà per le attività di promozione culturale, e per la formazione linguistica. Prima di tutto dei dipendenti del Municipio, attualmente circa 300 in tutto, ma i corsi - di base e avanzati - sono aperti anche alla cittadinanza. Tutto si svolgerà su una piattaforma web, con tanto di docenti abilitati all’insegnamento della lingua sarda e un esame finale. Un progetto biennale che partirà con la prima tranche di lezioni già da settembre: si va dalle regole grammaticali, alla lettura, sino alla traduzione e conversazione che consentirà agli impiegati del Municipio di saper parlare e scrivere in sardo. Anche perché l’obiettivo è proprio quello del «raggiungimento di un elevato grado di competenza sulla lingua sarda, col quale potersi esprimere nell’attività amministrativa ordinaria interna e nelle relazioni con la cittadinanza». Dal lessico amministrativo in lingua sarda comune, sino al campidanese per rapportarsi con i quartesi.

Il progetto di fatto riporta al centro dell’attività comunale il tema della lingua sarda, rimasto sotto traccia negli ultimi anni. «Forse è da un po’ di tempo che si registra poco entusiasmo sull’argomento», sottolinea Milia, «e credo che proprio la formazione del nostro personale amministrativo possa rappresentare la svolta nel percorso di bilinguismo in città».

