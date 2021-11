Diop dà fiducia a Cavina 

Sassari. Rimbalzi, presenza, anche punti sì, ma soprattutto il sorriso di un ragazzo positivo e che vuole migliorarsi giorno dopo giorno. Il contributo di Ousmane Diop alla Dinamo può essere più pesante di quello che diranno le cifre. Anche se i numeri del ventunenne al suo secondo esordio in serie A non sono stati male: 7 punti in 18 minuti a Milano, in una gara dove la squadra sassarese ha trovato grandi difficoltà a segnare, tanto da essersi fermata ad appena 50 punti. Primato personale. L'ultima volta che aveva messo piede in campo al PalaSerradimigni era il 20 gennaio 2019, contro Reggio Emilia: appena due minuti. Domani sarà appunto il suo secondo debutto, davanti ai tifosi, per il match contro Trieste, in programma alle 20.30. Lungo di 205cm per oltre un quintale di peso, senegalese di nascita ma italiano di formazione, grazie alle giovanili a Udine, Ousmane Diop ha parlato non solo della partita.

Com'è stato rimettere piede in campo in serie A, domenica a Milano?

«Dopo due campionati di A2 mi sono sentito piccolo in campo, la fisicità in serie A è davvero un'altra cosa e il campionato mi sembra cresciuto. È stato bello tornare dopo tanto lavoro con lo staff della Dinamo, cinque di sacrifici per recuperare dal problema a un ginocchio. Non sono ancora al massimo, ma l'importante era rientrare».

Tutti aspettavano il rientro di Diop: pressioni?

«Mai sentite. La pallacanestro è il mio lavoro, cerco di farlo al meglio e di essere utile alla squadra».