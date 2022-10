Dinamo, una vittoria di valore 

Dinamo Sassari 81

Trento 76

Banco di Sardegna SS : Jo- nes 15 (6/6, 1/4, 4 r.), Robinson 10 (3/5, 0/3, 2 r.), Kruslin 7 (1/3, 1/4, 3 r.), Gandini ne, Devecchi (0/1 da tre, 1 r.), Chessa ne, Bendzius 13 (0/1, 3/5, 5 r.), Gentile 7 (2/4, 1/2, 4 r.), Raspino ne, Diop 12 (5/5, 7 r.), Onuaku 11 (5/6, 0/1, 3 r.), Nikolic 6 (2/3 da tre, 2 r.). All. Bucchi

Dolomiti Energia TN : Conti 5 ((1/1 da tre, 1 r.), Spagnolo 5 (1/7, 0/3, 3 r.), Forray 2 (1/3, 3 r.), Flaccadori 10 (2/7, 2/4), Udom 7 (1/2, 1/3, 4 r.), Dell’Anna ne, Crawford 14 (5/6, 1/3, 1 r.), Grazulis 4 (2/4, 0/2, 2 r.), Atkins 22 (7/10, 1/2, 11 r.), Lockett 7 (1/2, 1/2, 2 r.). All. Molin

Arbitri : Mazzoni, Nicolini e Valzani.

Parziali : 24-17; 45-34; 65-57.

Note . Tiri liberi: Sassari 12/17; Trento 15/22. Percentuali di tiro: Sassari 30/53 (8/23 da tre, ro 5 rd 26); Trento 27/61 (7/20 da tre, ro 11 rd 19 .

Sassari. Una vittoria preziosa per una squadra che come ha sottolineato Stefano Gentile è «alla ricerca di una sua identità e di nuove gerarchie». Finisce 81-76 al PalaSerradimigni. Può sembrare uno scarto labile dopo una partita sempre condotta, spesso anche con vantaggi in doppia cifra. È invece lo specchio di un match spigoloso, durissimo fisicamente e anche emotivamente quando Trento si è avvicinata a -2 evocando i recenti ricordi dei crolli avuti in trasferta. Invece questa volta la Dinamo si è aggrappata all'asse Gentile-Diop per risolvere una volta per tutte la gara. Più continuità in difesa che in attacco, dove solo Jones e Diop sono rimasti pericolosi dall'inizio alla fine, ma comunque l'atteggiamento è quello giusto: Robinson è tornato a controllare la squadra, anche se nel finale ha forzato qualche pallone. Più indietro Onuaku che in alcuni momenti domina, in altri sembra andare a un ritmo tutto suo.

Le parole di Bucchi

Il coach della squadra sassarese ha espresso soddisfazione: «Era una partita difficile per ripartire, Trento è molto fisica, molto dura. Bravi i ragazzi a ricompattarsi, hanno fatto una partita di grande volontà ed emotivamente non era semplice dopo le sconfitte. Questa vittoria ha valore. Ho cambiato quintetto anche per dare una scossa alla squadra e direi che la risposta è stata quella giusta. Oggi per 40 minuti lo stesso atteggiamento e tutti hanno dato tanto in difesa».

Cenni di cronaca

Il quintetto base con Gentile e Diop produce subito dividendi: 24-8 al 7'. L'intensità cala e con un break di 13-0 Trento rientra in gara (24-21 al 12'). Jones ha la mano caldissima e raggiunge subito la doppia cifra: 36-24 al 16'. Nel terzo quarto la Dinamo non riesce ad essere brillante come a inizio gara, mentre nel match che diventa spigoloso (arbitraggio confusionario). Sassari riesce a difendere sempre o quasi bene, ma in attacco va a sprazzi. Gli ospiti si avvicinano pericolosamente: 71-69 al 36'. A quel punto Gentile mette una tripla e con due assist manda Diop a canestro. Il Banco ha di nuovo tre canestri di vantaggio e riesce a mantenere la presa sul match pur con un pizzico di ansia.

