Dinamo, una serata di “sbornia” 

DINAMO SASSARI 108

VIRTUS BOLOGNA 73

Banco di Sardegna SS : Pitirra (0/1, 0/2), Bilan 15 (5/8, 6 r.), Logan 13 (3/7, 2/6, 3 r.), Robinson 8 (4/7, 0/4, 1 r.), Kruslin 13 (1/1, 3/6, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 7 (1/2, 1/2, 7 r.), Burnell 11 (3/4, 1/1, 4 r.), Bendzius 23 (1/2, 6/11, 4 r.), Gentile 10 (2/2, 2/2, 4 r.), Diop 8 (4/8, 0/1, 4 r.). All. Bucchi

Segafredo BO : Tessitori 5 (2/3, 3 r.), Cordinier 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Mannion 21 (3/6, 3/5, 5 r.), Pajola (0/3 da tre, 3 r.), Hervey 2/6, 1/4, 3 r.), Ruzzier 2 (1/1, 0/2), Jaiteh 9 (4/5, 4 r.), Ceron 4 (1/1, 0/2, 4 r.), Shengelia 8 (4/6, 0/1, 3 r.), Hackett 4 (2/2, 0/1), Sampson 10 (4/7, 3 r.), Teodosic (0/1, 0/1, 2 r.), All. Scariolo

Arbitri : Paternicò, Paglialunga e Boninsegna.

Parziali : 17-18; 47-35; 86-55.

Note . Uscito per espulsione Hackett al 35'51” (68-43). Tiri liberi: Sassari 15/19; Virtus Bologna 12/17. Percentuali di tiro: Sassari 39/78 (15/35 da tre, ro 12 rd 25); Virtus Bologna 28/60 (5/21 da tre, ro 9 rd 28).

Sassari. Velocità e motivazioni sono le virtù di una Dinamo che travolge la capolista Bologna 108-73. Il sesto posto è aritmetico «ma ora andiamo a Varese per vedere se possiamo migliorarlo», afferma un Piero Bucchi appagato per la grande prova della sua squadra. Certo, la Virtus aveva giocato 48 ore prima a Valencia, conquistandosi la finale di Eurocup in programma mercoledì prossimo. Da capolista irraggiungibile ha provato comunque a giocarsela per un quarto, poi l'accelerazione del Banco e l'uscita di Teodosic (leggero infortunio a una caviglia) hanno gasato i padroni di casa e il pubblico del PalaSerradimigni e depresso la Virtus.

I momenti chiave

Dopo un primo quarto di sorpassi e controsorpassi, nella seconda frazione Sassari ha piazzato un break di 20-5 che le ha consegnato le chiavi del match. Lo ha fatto soprattutto coi cambi, ottimi in difesa, che hanno iniziato ad alzare il ritmo: dal 20-21 del 12' al 40-26 del 17' con addirittura il +15 siglato dai due liberi di Kruslin.

La terza frazione è stata uno show di Bendzius con 5/7 nelle triple, aiutato da due bombe di Kruslin, che ha steso definitivamente una Virtus che a quel punto ha pensato solo a risparmiarsi per l'Eurocup: 75-45 al 27' con schiacciatona di Burnell. Unic a lottare Mannion, col talento, e Hachett col nervosismo, tanto da essere espulso per somma di infrazioni (antisportivo e tecnico) a conferma di un palazzetto dove mostra sempre un volto poco simpatico, come ai tempi di Milano.

