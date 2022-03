dinamo, una rincorsa vana 

DINAMO SASSARI 83

DERTHONA BASKET 87

Banco di Sardegna SS : Bilan 10 (4/5, 5 r.), Logan 7 (2/3, 1/7, 2 r.), Robinson 17 (5/9, 2/4, 4 r.), Kruslin 3 (1/4, 0/2, 3 r.), Gandini ne, Devecchi 3 (1/1 da tre, 2 r.), Treier, Chessa ne, Burnell 2 (0/3, 2 r.), Bendzius 29 (4/5, 5/8, 7 r.), Gentile 10 (1/1, 2/5, 6 r.), Diop 2 (1/4, 2 r.). All. Bucch i.

Bertram Tortona : Mortellaro ne, Wright 18 (3/6, 2/3, 7 r.), Rota ne, Cannon 2 (1/1, 2 r.), Tavernelli, Filloy 10 (1/5, 2/4, 1 r.), Mascolo 7 (2/6, 1/2, 4 r.), Severini 14 (2/3, 2/5, 4 r.), Sanders 20 (0/1, 7/9, 3 r.), Cain 11 (4/7, 7 r.), Macura 5 (1/3, 1/7, 1 r.). All. Ramondino.

Arbitri : Bartoli, Bongiorni e Noce.

Note . Espulso al 24'23” Macura. Uscito per 5 falli Cannon al 27'38” (56-65). Tiri liberi: Sassari 14/16; Tortona 14/16. Percentuali di tiro: Sassari 29/61 (11/29 da tre, ro 6 rd 28); Tortona 29/62 (15/30 da tre, ro 4 rd 24).

Sassari. Niente tris. Tortona espugna 83-87 un PalaSerradimigni di nuovo affollato (al 60%) e resta quarta. Il motore della Dinamo è ancora un ibrido. Elegante con Bilan, ma quando deve ruggire in difesa e alzare il ritmo ha bisogno del quintetto rodato e atletico. Tortona è una finta utilitaria che non sbanda mai, neppure in un finale dove la squadra di Bucchi risale dal -14 al +4. La volata ha premiato la squadra più lucida e con l'identità ben definita.

Le parole di Bucchi

«Ci dispiace molto aver perso davanti al nostro pubblico, loro molto bravi nel tiro da tre punti, hanno fatto anche canestro con la mano in faccia. Noi bravi a riagguantarla. Alla fine due-tre episodi buoni per loro e non per noi. Peccato». E su Bilan spiega: «Abbiamo avuto un allenamento e mezzo per provare a giocare con lui e si è visto che siamo abbastanza ingessati. Ma è normale, è un giocatore particolare. Ci vuole tempo per inserirlo e farlo inserire».

Cenni di cronaca

Il Derthona non ha Daum, ma Severini lo rimpiazza alla grande. Sanders è in serata di grazia al tiro e infila tre triple: -6 all'8'. Nel secondo quarto gioca molto la panchina: Bilan (applauditissimo alla presentazione) si fa subito notare, Devecchi e Treier difendono: 26-28 al 12'. Tortona riprende quota con Sanders (5 triple al riposo). Nel terzo quarto il ritmo sassarese cala, gli ospiti allungano: 42-56 al 23'. Bucchi passa al vecchio sistema operativo: zona con Burnell davanti, Diop e Gentile a dannarsi. Il ritmo dei biancoblù cresce. La matricola sbanda e perde Macura (espulso) e Cannon (5 falli). Le triple di uno scatenato Bendzius mandano avanti la Dinamo come non accadeva dai primissimi minuti: 79-75. Non basta, Tortona ha la testa leggera e un sistema di gioco che funziona a prescindere dagli interpreti. Nel finale Cain fa pesare la sua esperienza e si guadagna liberi preziosi. Anche Sanders fa centro ma sulla tripla di Logan sbagliata, i padroni di casa devono arrendersi.

