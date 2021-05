Dinamo, una lezione da Cantù 

Pall. Cantù 106

Dinamo Sassari 101

Acqua S. Bernardo Cantù : Gaines 43 (4/6, 6/13, 5 r.), Bresolin ne, Thomas 12 (4/7, 1/1, 8 r.), Procida 8 (1/5, 2/5, 4 r.), Leunen 6 (2/5 da tre, 4 r.), La Torre 11 (1/1, 3/3), Lanzi ne, Johnson 9 (0/7, 3/6), Baheye 4 (2/3, 2 r.), Baparapè ne, Pecchia 13 4/4, 1/1, 5 r.), Radic (0/2, 3 r.). All. Bucchi

Banco di Sardegna SS : Spissu 25 (3/4, 4/7, 5 r.), Bilan 17 (6/8, 9 r.), Treier 16 (4/6, 2/7, 3 r.), Chessa (0/2 da tre), Kruslin 11 (1/2, 3/5, 3 r.), Happ 7 (2/5, 3 r.), Katic 7 (2/2, 1/3, 1 r.), Re ne, Burnell ne, Bendzius 7 (2/2, 0/6, 7 r.), Gandini ne, Gentile 11 (3/5, 1/5, 5 r.). All. Casalone.

Arbitri : Paglialunga, Sardella e Pierantozzi.

Parziali : 25-22; 60-49; 81-73.

Note . Uscito per 5 falli Kruslin al 26'20” (70-65). Tiri liberi: Cantù 20/25; Sassari 22/29. Percentuali di tiro: Cantù 34/69 (18/34 da tre, ro 14 rd 26); Sassari 34/69 (11/35 da tre, ro 13 rd 24).

Il tonfo di una difesa svagata e forse anche di una squadra che risente emotivamente dell'assenza del coach Gianmarco Pozzecco, ancora “in castigo” dopo la sanzione disciplinare della società. A Desio, contro un’Acqua San Bernardo Cantù già retrocessa in A2 finisce 106-101 e il Banco di Sardegna chiude al quinto posto: l’ipotesi peggiore. Affronterà nei quarti scudetto Venezia, con la Reyer che ha dalla sua il fattore campo proprio grazie all’impresa che va riconosciuta agli orgogliosi giocatori di Bucchi: giovedì e venerdì in casa, più l'eventuale quinta partita giovedì 20. In mezzo, le due partite da giocare al PalaSerradimigni, domenica e martedì della prossima settimana.

Occasione persa

È da considerare un’occasione gettata al vento, perché il successo a Desio avrebbe rovesciato il fattore campo. L'indisponibilità del tuttofare Burnell, tenuto a riposo precauzionale dopo la botta ricevuta a Brindisi, se da un lato ha fatto emergere le qualità del ventenne Treier anche su alti minutaggi (25') dall'altro ha mostrato la fragilità difensiva e le lacune dentro l'area dove Happ continua - purtroppo - a combinare pochino.

Partenza problematica

Al posto dell'acciaccato Burnell c'è un Treier spavaldo (10 punti al riposo) ma la difesa è morbida e poco accorta sull'arco: primo strappo dei brianzoli con 6/7 da tre (18-11 al 6') che Treier e Bilan riescono a ribaltare nel secondo quarto con break di 9-0 per il 36-37 al 16'. Il Banco si illude e incassa quattro triple di fila, finendo addirittura a -12. Quando suona la sirena del riposo lungo, Sassari ha incassato ben 60 punti e Cantù ha 13/19.

La ripresa

Nel terzo quarto finalmente Spissu e Katic rispondono per le rime da tre, ma il croato prende il quarto fallo e appresso il tecnico (mani nei capelli) e quindi esce di scena: ancora -8. Col quintetto senza lunghi Sassari difende meglio e piazza l'8-0 del pareggio, poi Cantù riprende a bombardare da tre punti e non può bastare il solo Spissu (sua la tripla del -3 a 47 secondi dalla fine) per recuperare.

