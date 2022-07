Dinamo, un pivot su due 

Sassari. La Dinamo femminile ha trovato il pivot (Joyner Holmes) quella maschile sonda ancora il mercato dando un'occhiata pure alla Summer League di Las Vegas che andrà avanti sino a sabato prossimo. Con 30 squadre e oltre 420 giocatori in lizza, si può forse trovare il sostituto di Miro Bilan, che ha firmato per i greci del Peristeri. Vale la pena dare un'occhiata non solo ai pivot ma anche ai numeri “4” che magari risultano di taglia troppo piccola per la Nba ma possono fare benissimo in Italia come centro, vedi Othello Hunter tanto per fare un esempio sassarese.

In genere sono giovani tra i 20 e 23 anni, più raramente qualche Over 25. Bisogna tenere conto però che la Summer League è anche occasione di incontro fra tecnici, procuratori e general manager che si scambiano informazioni pure su altri campionati.

Da capire se Sassari voglia un lungo esperto, dal momento che il cambio è il ventiduenne Diop, oppure se sia disposto a puntare su un giocatore ancora in evoluzione. Finora le scelte sono andate sull'esperienza: durante il campionato Jamal Jones compirà 30 anni, Bendzius 33, Robinson, Kruslin e Gentile 34, Devecchi 38.

La squadra femminile

Centro giovane invece per la formazione che disputerà il terzo campionato nella A1 femminile: Joyner Michelle Holmes è una classe 1998. Texana di nascita, 190cm di altezza, Holmes è in forza al Connecticut (Wnba) ma sino a qualche mese fa era nel Prometey (il club di Bilan) dove in Eurocup ha prodotto 18 punti e 8 rimbalzi di media. Con otto giocatrici nuove e almeno due conferme (Arioli e Pertile?) la squadra è fatta.