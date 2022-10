Dinamo, un pianto greco 

PAOK SALONICCO 88

DINAMO SASSARI 68

Paok Salonicco : Franke 13 (3/6, 0/3, 9 r.), Darko-Kelly 7 (1/2, 1/4, 6 r.), Riley 19 (3/6, 3/6, 3 r.), Tsiakmas 3 (1/1 da tre), Hands 17 (2/6, 3/5, 1 r.), Margaritis 5 (1/2, 1/1, 1 r.), Polley 12 (3/6, 2/6, 1 r.), Slaftsakis (1 r.), Kamperidis (0/2 da tre, 2 r.), Renfro 12 (6/7, 0/1, 3 r.), Christidis (0/1), Saloustros (0/2 da tre, 5 r.). All. Lykogiannis.

Banco di Sardegna SS : Jones 3 (1/3, 1 r.), Robinson 10 (5/8, 0/4, 4 r.), Kruslin 9 (1/4, 1/5, 4 r.), Gandini, Bendzius 7 (2/3, 1/7, 6 r.), Gentile (0/3, 0/1, 3 r.), Raspino ne, Onuaku 13 (6/10, 13 r.), Chessa ne, Nikolic 11 (1/2 da tre, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Zurapovic (Bos), Marques (Por) e Gracin (Cro).

Parziali : 18-14; 35-43, 63-52.

Note . Tiri liberi: Salonicco 17/19; Sassari 21/23. Percentuali di tiro: Salonicco 30/67 (11/31 da tre, ro 10 rd 22); Sassari 22/56 (3/20 da tre, ro 12 rd 26).

Basterà il lavoro in palestra che predica l'amareggiato coach Bucchi a fine gara per recuperare una Dinamo in involuzione? La sconfitta (88-68) di Salonicco col Paok non solo mette nei guai Sassari per la qualificazione ai play-in della Champions ma forse rivela una crisi che va oltre i risultati: una sola vittoria con Verona nelle ultime 5 gare tra Italia ed Europa. Robinson appare svagato, Onuaku si prende troppe pause anziché dominare con continuità. A questo si aggiunga una serata tragica nel tiro dall'arco (3/20) e la frittata è fatta: dal +8 dell'intervallo al -20 finale c'è il momento complicato che riguarda la scarsa voglia di lottare di alcuni giocatori e la ancor più scarsa collaborazione in campo. Per parlare chiaro: la squadra appare scollata. Urgono riflessioni.

Cenni di cronaca

Il Banco inizia in versione bradipo. Su azione segna solo Onuaku, mentre Robinson pasticcia: -7 al 7'. Dalla panchina arrivano regia con Nikolic e presenza sotto canestro con Diop che non sbaglia mai (4/4 da due e 5/5 dai liberi) e cambia volto psicologico al match: 27-32 al 15' e dopo 30-41 al 18' col rientro del quintetto base che appare rinfrancato.

La ripresa

Al rientro in campo però il quintetto base è ancora morbido in difesa e incassa un parziale di 16-2 che rivolta psicologicamente il match: 51-45 al 26'. Rientra Nikolic ma predica nel deserto: Gentile non entra in partita, Diop non riesce a replicare il grandioso secondo quarto. Sassari affonda, difende male (pure con la zona 3-2) mentre Salonicco si esalta e gioca sul velluto. Il distacco assume proporzioni penalizzanti, sino al -20 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata