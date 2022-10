Dinamo, un Nikolic in più 

Di esperienza ne ha davvero tanta Nikolic: due scudetti e una Coppa di Germania col Bamberg, l'oro agli Europei 2017 con la nazionale di Slovenia, la Coppa di Serbia 2019 col Partizan Belgrado, il campionato francese col Gravelines e nella stagione passata quello spagnolo col San Pablo Burgos, anche se in un'annata tormentata. “Ho avuto un piccolo infortunio e quando sono rientrato c'è stata una girandola di giocatori che andavano e venivano, ma sto bene fisicamente”. Non a caso ha disputato l'Europeo, anche se per una media di 7 minuti.

Sassari. «Sa giocare e conosce i campionati europei: la sua integrazione sarà rapida»: così coach Piero Bucchi ha commentato l'arrivo a Sassari dello sloveno Aleksej Nikolic. In poche ore il gm Pasquini è riuscito a individuare il sostituto di Chris Dowe, a fargli firmare il contratto e tesserarlo per la trasferta di Treviso, Combinazione: proprio a Treviso il 27enne play Nikolic ha giocato tre stagioni fa nella sua esperienza italiana, producendo 10 punti e 5 assist di media. Il neo acquisto biancoblù ha commentato: «Davvero inaspettato e rapido tutto quello che è successo nel giro di un giorno. Ed è strano iniziare proprio a Treviso, dove ho ottimi ricordi. Comunque noi professionisti dobbiamo farci trovare sempre pronti e sono carico, anche se so che non sarà semplice vincere in quel campo».

Sassari. «Sa giocare e conosce i campionati europei: la sua integrazione sarà rapida»: così coach Piero Bucchi ha commentato l'arrivo a Sassari dello sloveno Aleksej Nikolic. In poche ore il gm Pasquini è riuscito a individuare il sostituto di Chris Dowe, a fargli firmare il contratto e tesserarlo per la trasferta di Treviso, Combinazione: proprio a Treviso il 27enne play Nikolic ha giocato tre stagioni fa nella sua esperienza italiana, producendo 10 punti e 5 assist di media. Il neo acquisto biancoblù ha commentato: «Davvero inaspettato e rapido tutto quello che è successo nel giro di un giorno. Ed è strano iniziare proprio a Treviso, dove ho ottimi ricordi. Comunque noi professionisti dobbiamo farci trovare sempre pronti e sono carico, anche se so che non sarà semplice vincere in quel campo».

La carriera

La conferenza stampa di ieri mattina ha confermato la serietà dell'infortunio muscolare alla coscia destra di Dowe (alcune settimane di stop) e il fatto che sul mercato l'opzione Nikolic fosse davvero una delle migliori, se non la migliore rapportata al budget e alle esigenze della Dinamo.

Di esperienza ne ha davvero tanta Nikolic: due scudetti e una Coppa di Germania col Bamberg, l'oro agli Europei 2017 con la nazionale di Slovenia, la Coppa di Serbia 2019 col Partizan Belgrado, il campionato francese col Gravelines e nella stagione passata quello spagnolo col San Pablo Burgos, anche se in un'annata tormentata. “Ho avuto un piccolo infortunio e quando sono rientrato c'è stata una girandola di giocatori che andavano e venivano, ma sto bene fisicamente”. Non a caso ha disputato l'Europeo, anche se per una media di 7 minuti.

Cosa cambia

Nikolic è un play puro a differenza di Dowe, e si vede anche nella media dei passaggi smarcanti per i compagni. Questo non è uno svantaggio, anzi, considerato che Robinson viaggia forte alle marce alte, ma non è altrettanto efficace quando c'è da rallentare, e che Gentile è bravo ad adeguarsi a qualsiasi compagno che giochi “1”, “2” o “3”, lo sloveno dovrebbe migliorare le capacità di lettura della squadra. Tanto più che lo stesso Nikolic ha ammesso: «A Bamberg col coach Trinchieri ho imparato la disciplina tattica, a eseguire quanto chiede l'allenatore». C'è poi il rientro del sassarese Massimo Chessa, un play-guardia abbinabile a differenti giocatori. E questo consente di avere più soluzioni nei ruoli esterni, tanto da poter spostare Jones o Raspino come “4” per qualche minuto, se la situazione lo richiede. Certo è che a Treviso i sassarese sono chiamati a dare continuità alla vittoria su Verona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata