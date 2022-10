Dinamo, un mese-chiave 

Sassari. Alla ricerca del leader emotivo e della soluzione ai problemi causati dal rendimento a intermittenza di Robinson e Onuaku e dall'assenza di Treier. Bisogna andare oltre la vittoria su Trento e la sconfitta indolore con la Virtus Bologna per capire se Sassari può trarre il massimo dal calendario abbordabile di novembre. In campionato la squadra di Bucchi andrà a Trieste e Pesaro e affronterà in casa la neopromossa Scafati dell'ex Logan. Per la Champions giocherà domani a Digione e ospiterà al PalaSerradimigni il Paok. Sono tutte avversarie alla portata. Da battere per indirizzare la stagione verso i primi due obiettivi: la conquista della Final 8 di Coppa Italia e il superamento della fase a gironi nella coppa europea.

Cosa non va

I problemi principali sono tre: le prestazioni sottotono di Robinson, il rendimento altalenante di Onuaku e il cambio di Bendzius data l'assenza dell'infortunato Treier, che non sembra possa rientrare in un paio di settimane. È vero che il play Robinson è stato frenato dall'infortunio a inizio preparazione. Non ha ancora la sua esplosività e quando accelera non ha il controllo che aveva l'anno scorso. Il Banco è stato costruito attorno alla sua conferma. Quando Robinson ha il plus/minus positivo la Dinamo vince, quando è negativo arriva la sconfitta. Il discorso di Onuaku è diverso, non si riesce a comprendere se i passaggi a vuoto dove appare persino indolente siano una sua caratteristica e quindi il pivot non sia in grado di mantenere l'intensità mentale a lungo, oppure se abbia difficoltà a integrarsi nel gruppo. Certo è che nelle ultime due gare è stato Diop a fare il lavoro da centro titolare, con punti, rimbalzi, difesa e plus/minus positivi a differenza di quelli negativi del collega americano.

Discorso lunghi

Il terzo aspetto dolente è l'utilizzo di Bendzius che sta giocando 33 minuti e oltretutto è un sorvegliato speciale delle difese che gode minore libertà anche per la mancanza di un pivot come Bilan che attirava i raddoppi e scaricava per gli esterni che avevano spazio e tempo per tirare. Senza Trier è spesso Gandini a giocare da “4” ma non si capisce come mai coach Bucchi non abbia ancora provato a mettere insieme per qualche minuto Diop e Onuaku, che non sono certo più lenti di Gandini.