Dinamo, un altro Gentile? 

Sassari. La prestazione robusta del centro Mekowulu proprio quando era in bilico, il tentativo di portare a Sassari Alessandro Gentile. Qualcosa bolle nella pentola della Dinamo. La vittoria sulla Fortitudo Bologna ha portato Sassari a +4 sul penultimo posto. Un po’ di ritrovata serenità consente alla società di riflettere con minor affanno di classifica sulle eventuali operazioni di mercato. Sembra qualcosa più di un rumor la richiesta a Varese per Alessandro Gentile. Operazione che consentirebbe di riunire i due Gentile, come nella Virtus Bologna 2017/18. Giocatore sicuramente importante, per certi versi condizionante, Gentile junior (Stefano è più grande) è uno dei pochi italiani che possono spostare le sorti di una gara: lo testimoniano non solo le medie di questa stagione (15 punti con quasi 5 rimbalzi e 3,4 assist) ma anche le precedenti esperienze italiane (Trento, Bologna e tanti anni a Milano) e straniere (Estudiantes).

Gentile e Burnell

Non è una novità: il coach Gianmarco Pozzecco aveva ammesso che nell'estate del 2019 era stata fatto un'offerta ad Alessandro Gentile, ma non aveva attecchito. Pensare di far arrivare un'ala piccola, capace per potenza fisica di giocare anche da “4”, significa riconsiderare il ruolo di Jason Burnell. L'americano con l'arrivo del coach Bucchi sembra in fase involutiva: tolte le ottime prova contro Venezia e Varese, ha messo insieme in quattro partite appena 9 punti e 4 rimbalzi in totale. Forse è anche un problema tattico: Bilan provocava raddoppi e flottaggi, consentendo a Burnell maggiore libertà nel gioco dentro l'area, rispetto a quello che fa Mekowulu. L'eventuale arrivo di Alessandro Gentile e andrebbe a incidere soprattutto su Burnell, a meno che l'idea sia di utilizzarlo non saltuariamente anche da “4”, come lo stesso Gentile, e a questo punto il più penalizzato sarebbe Treier.

Il futuro di Mekowulu

Intuibile che il tentativo di arrivare a Gentile sia maturato anche per il rendimento deludente del centro Mekowulu. Forse si pensava a più di un movimento. Di sicuro a favore di Mekowulu non parla tanto la prova contro la Fortitudo (20 punti e 8 rimbalzi) perché andrà suffragata da altre prestazioni convincenti, quanto l'affetto dei compagni che a fine partita lo hanno “messo in mezzo” per festeggiarlo. Segnali di un gruppo vero, pur con qualche limite tecnico e mentale. Ecco perché la gara di domenica contro Trento può aiutare a capire staff tecnico e dirigenza se è indispensabile tornare ora sul mercato o attendere.