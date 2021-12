Dinamo, un 2021 da dimenticare 

La stagione 2020/21 è stata portata a termine, ma in condizioni diseguali, col Covid che ha colpito quasi tutte le squadre, in periodi diversi. Sassari ad esempio lo ha patito in Primavera e ha fatto un tour de force per recuperare anche le gare di Champions. In questa annata le prime avvisaglie del Covid si sono avute qualche settimana fa, ma finora erano limitati a uno-due casi che consentivano comunque di scendere in campo.

In ogni caso è già un mezzo disastro, perché il girone d'andata serve per individuare le migliori otto che disputano la Coppa Italia. E siccome il ritorno inizia il 16 gennaio, le partite andranno recuperate prima di quella data. Tenendo conto che alcune squadre disputano le coppe europee: Milano giocherà il 7 e 11 gennaio in Eurolega, Venezia l'11 gennaio e Trento e Virtus Bologna il 12 per l'Eurocup.

Il turno fantasma. Tra ieri e oggi in scena solo due partite su otto. Il Covid ha fatto rinviare ben sei gare: Milano-Virtus Bologna, Trento-Varese, Venezia-Napoli, Cremona-Trieste, Reggio Emilia-Tortona e pure Fortitudo Bologna-Sassari per la presenza di alcune positività all'interno del gruppo squadra felsineo. E anche il penultimo turno d'andata, domenica 2 gennaio, rischia di essere ridotto ai minimi termini, perché diverse formazioni saranno ancora in quarantena. Forse sarà giocata Dinamo-Trento al PalaSerradimigni (ore 19) perché nessuno dei due club ha finora avuto positivi.

Tre stagioni di Covid

Questo è il terzo campionato condizionato dal Covid. Nella stagione 2019/20 vennero disputate solo due gare della 27^ giornata (7 marzo): una era quella di Roma col colpaccio della Dinamo 93-88. Il campionato venne interrotto con la Virtus Bologna prima a 36 punti e Sassari seconda a 32.

Dodici mesi amari

Si è chiuso l'anno solare peggiore da quando Sassari è in serie A. La stagione scorsa è stata contrassegnata dall'eliminazione in Coppa Italia, dalla frattura col coach Pozzecco (sospeso 10 giorni a maggio per comportamenti sanzionati mesi prima da Champions e Legabasket) che ha creato un clima irreale nei playoff, persi alla quinta contro Venezia, e ha portato al divorzio estivo. Ha lasciato Sassari anche il play Marco Spissu, prima per andare a Malaga in Champions, poi dopo il voltafaccia degli spagnoli in seguito alle visite mediche è approdato a Kazan in Eurolega, dove sta dimostrando di poterci stare, pur come cambio. Due partenze che unite a quella del centro Bilan hanno rivoluzionato tecnicamente (e umanamente) la Dinamo.

L'idea di squadra pensata in estate è naufragata entro metà novembre, non solo per i risultati con il Banco vicino alla zona retrocessione, ma soprattutto per l'incapacità di trovare una identità: la combo-guard Clemmons è andato ad Ankara, nella giornata dell'esonero del coach Cavina, il ritorno di Kruslin e poi l'ingaggio del tecnico Bucchi. Quindi una settimana dopo ecco il play Robinson, mentre lo swingman Battle va in tribuna in campionato.

