Dinamo tutta da scoprire 

Sassari. Un gruppo che attende l’arrivo degli stranieri, pre-campionato all'osso per colpa della pandemia, un calendario asimmetrico, il conforto dei tifosi dopo un anno di palazzetti vuoti. Inizia questa mattina al PalaSerradimigni di Sassari la preparazione al 12° campionato nella massima serie. Sarà una stagione particolarissima anche per l'annuncio di Stefano Sardara che sarà «l'ultimo anno» da presidente e da proprietario, anche se questo secondo aspetto non è sicuro perché dipende dall'arrivo di acquirenti seri. Si parte tardi rispetto al 26 luglio dell'estate scorsa. Il gruppo dovrebbe essere al completo come italiani, compreso Stefano Gentile, ma senza Ousmane Diop, che deve recuperare dai problemi a un ginocchio. Gli stranieri arriveranno in settimana. Assente Jason Burnell, che da ieri al 17 disputa la Summer League di Las Vegas con i Dallas Mavericks.

Base a Sassari

Lavorare con la squadra incompleta non spaventa il coach Demis Cavina (i vice sono Giacomo Baioni e “Gerry” Gerosa) e il preparatore fisico Matteo Boccolini. Il lavoro di Jack Devecchi e compagni si dividerà tra il parquet di piazzale Segni, i campi in erba della Società San Paolo, le piscine di Lu Fangazzu e la Palestra Sport Club 900. Come nella stagione passata, le uniche amichevoli sono le gare del City of Cagliari, arrivato all'edizione numero 11, tante quante gli anni della presidenza Sardara. Al Pala Pirastu di Cagliari il 27 agosto la Dinamo affronterà il Bayern Monaco. Nel torneo pure Baskonia Vitoria e Napoli.

I leader

Un capitano-bandiera (Devecchi), un veterano biancoblù (Stefano Gentile è al quarto campionato) e David Logan, che per la prima volta in carriera ritorna in una società dove ha già giocato, dal 2014 al 2016. Il “professore” sarà prezioso assieme ai colleghi italiani per fornire leadership e far ambientare un gruppo che ha subìto modifiche profonde nel gruppo straniero, dove sono stati confermati solo le ali Burnell e Bendzius. A Dinamo Tv Logan ha dichiarato: «È stato semplice decidere di tornare in una squadra dove per due anni mi sono divertito e ho vinto. Mi sento pronto fisicamente e mentalmente al doppio impegno, campionato e Champions. La mia velocità è la stessa, sono al cento per cento, altrimenti non avrei accettato».

La rosa. Anthony Clemmons (Usa/Kaz), classe 1994, play, 187cm di altezza; David Logan (Usa/Pol), 1982, guardia, 185cm; Tyus Battle (Usa), 1997, guardia, 198cm; Stefano Gentile, 1989, play-guardia, 191cm; Massimo Chessa, 1988, play-guardia, 188cm; Jack Devecchi, 1985, guardia-ala, 196cm; Jason Burnell (Usa), 1997, ala, 201cm; Kaspar Treier (Est/Ita), 1999, ala, 204cm; Bendzius (Lit), 1990, ala, 207cm; Ousmane Diop, (Sen/Ita), 2000, alapivot, 204cm; Mekowulu (Nig), 1995, pivot, 205cm; Jacopo Borra, 1990, pivot, 215cm; Luca Gandini, 1985, pivot, 206cm.

RIPRODUZIONE RISERVATA