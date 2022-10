Dinamo, Trento per capire 

La medicina che può guarire i mali della Dinamo è una sola: la vittoria. E la squadra di Piero Bucchi proverà a ottenerla oggi in Serie A, nell’anticipo di mezzogiorno che la vedrà ospitare al PalaSerradmigni l’Aquila Trento. Gli ultimi due ko (a Treviso in campionato e a Salonicco in Champions) hanno lasciato l’amaro in bocca ai sassaresi, che ora hanno bisogno di una decisa inversione di rotta. Per ritrovare vittoria e sorriso sarà fondamentale ritrovare la verve del play Robinson, fin qui in chiaroscuro anche a causa dei problemi fisici che lo hanno frenato in pre season. Il Banco, però, chiede una prova di maturità a Onuaku, giocatore potenzialmente immarcabile, ma che fin qui ha manifestato qualche difetto di continuità.

Contro una Dolomiti Energia reduce da due successi in fila (l’ultimo maturato a fil di sirena contro Varese grazie a una magia di Grazulis), per i biancoblù sarà necessaria grande attenzione difensiva sul perimetro, dove agiscono due tra i migliori esterni italiani: Spagnolo, Mvp del terzo turno con 18 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, e l’ex Bayern Monaco Flaccadori.

Non meno importante sarà la battaglia nel pitturato: il quintetto di Molin ha fatto meglio di tutti fin qui a rimbalzo (44 di media) facendo leva sull’esplosività di Atkins. Un occhio di riguardo lo merita anche il realizzatore Crawford, che nel 2019 fece faville con la Vanoli Cremona guidata da Meo Sacchetti.

Per rincorrere la vittoria, la Dinamo potrà contare anche sulla leadership di capitan Devecchi, finalmente abile e arruolato dopo un mese di stop.



RIPRODUZIONE RISERVATA