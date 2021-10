Dinamo travolta nella ripresa 

Olimpia Milano 79

Dinamo Sassari 50

AX Armani Exchange MI : Melli 5 (2/4 da due, 0/1 da tre, 6 r.), Grant 10 (2/3, 2/5, 2 r.), Rodriguez 6 (3/4, 0/2, 6 r.), Tarczewski 2 (1/1, 7 r.), Ricci 7 (2/2, 1/1, 1 r.), Biligha 4 (2/3, 4 r.), Hall 3 (0/2, 1/6, 2 r.), Mitoglou 16 (7/11, 0/1, 13 r.), Daniels 16 (1/4, 4/8), Alviti (0/3 da tre), Datome 10 (1/2, 2/3, 3 r.), Leoni ne. All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Logan 10 (2/3, 2/6), Clemmons 2 (1(2, 0/2, 1 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 5 (0/2, 1/1), Burnell 10 (2/7, 2/3, 3 r.), Bendzius 10 (2/6, 2/5, 8 r.), Mekowulu 4 (1/5, 1 r.), Gentile 2 (1/2, 0/2, 5 r.), Battle (0/5, 0/1, 3 r.), Diop 7 (0/2, 1/3, 2 r.), Borra ne. All. Cavina.

Arbitri : Lanzarini, Borgioni e Gonella.

Parziali : 22-15, 42-30; 60-36.

Note . Tiri liberi: Milano 7/9; Sassari 8/9. Percentuali di tiro: Milano 31/66 (10/30 da tre, ro 14 rd 35); Sassari 17/57 (8/23 da tre, ro 5 rd 21).

Mai così distanti Milano e Sassari. Il 79-50 finale non è record negativo solo perché a Brescia cinque stagioni fa il Banco si fermò a 48, subendone 56. Serata da Halloween al Forum. Il dolcetto è all'inizio e alla fine: Pozzecco abbraccia tutti gli ex (tranne il presidente Sardara, solo una pacca tra i due) e saluta anche i tifosi. Altre note dolci: il quintetto base per il giovane Treier e l'esordio stagionale dell'altro giovane, Diop, dopo una lunga riabilitazione per l'infortunio.

Impenetrabile

Lo scherzetto lo gioca l’Olimpia Milano con una difesa da paura: 18-6 nel terzo quarto. Un break che chiude una gara dove la Dinamo ha combattuto per 15 minuti, forse anche qualcosa in più. Ma davvero è distanza siderale con la capolista imbattuta della massima serie. Alla fine il match che doveva liberare la testa dei giocatori, ha finito per riproporre le lacune di questo magrissimo ottobre (2/8 tra campionato e Champions) soprattutto in regia, manovra d'attacco e sostanza dentro l'area.

Il coach

L’allenatore Cavina al termine ammette: «Non mi aspettavo questo divario. Il gap tecnico e fisico con Milano è importante ma all'inizio e nel finale di gara non abbiamo avuto intensità. E questo mi fa arrabbiare. Nella parte centrale però abbiamo giocato una partita vera. Sono contento poi della gara di Diop che era fermo da mesi».

Cenni di cronaca

Il tecnico Cavina cambia ancora quintetto, tenendo Battle in guardia e inserendo Treier in ala piccola. Non funziona: -12 dopo5 minuti. L'ingresso di Logan, Gentile e Diop dà più corpo al gioco nelle due metàcampo. Il tiro da tre funziona e Sassari resta in gara sino al 15': 30-25. Poi la difesa da Eurolega toglie il respiro a una manovra offensiva già in apnea: nel terzo quarto appena 6 punti. Diventa un allenamento per Milano che risparmia le energie in vista dell'Eurolega.

