Dinamo, torna anche Bilan  

Sassari. Il ritorno di Miro Bilan a Sassari ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi. Il centro croato indosserà di nuovo la maglia della Dinamo. Bilan era diventato free agent dopo che il patron del Prometey aveva lasciato tutti liberi i giocatori per destinare le risorse ad aiutare l'Ucraina. Già Brindisi ha riportato in Italia la guardia D'Angelo Harrison e ora Sassari ha fatto firmare il contratto a Bilan sino a giugno. Decisivi i due anni passati con la famiglia in Sardegna che hanno controbilanciato le ricche offerte della Spagna. E nel video diffuso dalla società sassarese il sorridente Bilan firma il contratto e poi esclama “Forza Dinamo”.

Prospettive

Il centro croato non sarà disponibile per la trasferta di domani a Trieste ma dovrebbe essere arruolabile per la gara casalinga di domenica contro il Tortona. Avvertenza: con Bilan sono sette gli stranieri, quindi il coach Piero Bucchi dovrà decidere chi lasciare fuori. Certo è che col ritorno di un giocatore di 213cm dalla grande tecnica e visione di gioco, un play aggiunto, aumentano le chances di centrare i playoff e magari di acciuffare il quarto o quinto posto.

Col Prometey Bilan ha vinto 36/42 tra campionato e Champions (ha battuto due volte la Dinamo) dove da poco contro Ostenda ha realizzato 38 punti. Nella Dinamo di Pozzecco il gioco era incentrato su Bilan (16 punti e quasi 7 rimbalzi di media nella stagione 2020/21) ma la sua intelligenza cestistica è tale che Bucchi non avrà problemi a utilizzare nel migliore dei modi un giocatore che diventa condizionante per le difese avversarie.