Dinamo, test con il Brescia 

Sassari. Doppia Dinamo. Prima quella femminile che gioca a Campobasso alle 19, poi alle 20.45 quella maschile che al PalaSerradimigni ospita il Brescia.

In serie A maschile, la squadra di Cavina cerca il tris in campionato dopo aver battuto Reggio Emilia e Treviso. Occhio all'avversaria odierna: a dispetto di una partenza con difficoltà, Brescia è costruita per cercare di approdare alle semifinali scudetto. La tradizione è favorevolissima. Sassari ha vinto le ultime cinque sfide. Il tecnico Cavina avrà una panchina ridotta per gli acciacchi di Chessa e Devecchi, che domenica a Treviso ha tagliato il traguardo delle 700 presenze con la Dinamo. Intanto sembra sia vicino il rientro del lungo Diop. Chissà se andrà almeno in panchina oggi o mercoledì, sempre in casa, contro il Prometey per la Champions.

Brescia ha finora battuto solo Napoli, sia in Supercoppa, sia in campionato. Formazione lunga che ruota dieci giocatori. I due punti di riferimento in attacco sono Della Valle, che sfiora i 19 punti grazie al 59% nelle triple e al 90% dalla lunetta, ai quali aggiunge anche 3,5 assist, e il play-guardia canadese Mitrou-Long giocatore che sa costruire per sé (15 punti di media, ben 29 contro Napoli) e per gli altri (7 assist). Dentro l'area il potente centro Cobbins garantisce 11,5 punti e 7 rimbalzi. Il quintetto è completato dall'alapivot Kenny (8 punti e 6 rimbalzi) e alternativamente dalla guardia-ala Petrucelli (9 punti col 50% da tre) o dal sempiterno Moss, 38 anni. In panchina le guardie Laquintana e Lee Moore, il lungo Burns e la ventunenne ala Eboua, giocatore di grande atletismo.

Women in Molise

Cinzia Arioli e compagne giocano sul campo di una delle capoliste della A1 femminile. Il Campobasso è a punteggio pieno dopo le vittorie su Empoli, Costa Masnaga e Virtus Bologna.