Dinamo, terzo quarto fatale 

Basket Tortona 95

Dinamo Sassari 80

Bertram Derthona Tortona : Mortellaro ne, Cannon 4 (2/3 al tiro, 4 r.), Tavernelli 9 (0/1, 2/2, 2 r.), Filloy 9 ('0/3, 2/4, 4 r.), Mascolo 9 (3/9, 1/2, 2 r.), Rota ne, Severini 3 (1/1 da tre, 3 r.), Sanders 17 (3/6, 3/4, 5 r.). Daum 12 (3/9, 2/3, 5 r.), Cain 17 (7/8, 8 r.), Macura 15 (4/5, 2/6, 2 r.). All. Ramondino.

Banco di Sardegna SS : Logan 22 (2/3, 6/10, 2 r.), Gandini ne, Devecchi 3 (1/1 da tre), Treier 7 (0/1, 2/3, 3 r.), Chessa, Burnell 22 (3/5, 5/6, 6 r.), Bendzius 5 (0/2, 1/3, 2 r.), Mekowulu 12 (5/10, 5 r.), Gentile 13 (1/3, 3/4, 2 r.), Battle 2 (1/3, 0/4, 3 r.), Diop 2 (1/3, 0/1, 2 r.), Borra ne. All. Cavina.

Arbitri : Attard, Quarta e Paglialunga.

Parziali : 15-16: 38-38; 78-66.

Note . Tiri liberi: Tortona 12/16; Sassari 9/13. Percentuali di tiro: Tortona 35/66 (13/22, ro 13 rd 26); Sassari 31/62 (18/32 da tre, ro 7 rd 19).

Tortona ammutolisce il Banco di Sardegna. A Casale arriva la quarta sconfitta di fila in campionato: 95-89 il finale di una gara dove il divario è stato limato con la solita impennata di orgoglio.

Crisi aperta

La crisi però c'è come conferma il silenzio stampa. Che forse precede qualche altro provvedimento per un gruppo che non riesce a crescere, a esprimersi secondo il proprio potenziale, che non sarà da prime quattro, ma non è neppure da dodicesimo-tredicesimo posto. Il ritiro è stato già fatto una settimana a Sorso. Il divorzio dal play-guardia Clemmons è già avvenuto e si aspetta il nuovo play. La riflessione però deve andare oltre il nuovo giocatore (l'ingaggio di un italiano come Ruzzier o Vitali darebbe più margini di manovra sul mercato) e coinvolgere anche il coach Demis Cavina, nonostante le rassicurazioni societarie dopo la vittoria col Ludwigsburg.

Situazione non facile per una Dinamo solida economicamente ma comunque provata (come tutte tranne le tre grandi) dai due anni di Covid e che quindi deve calcolare bene qualsiasi mossa sul mercato.

Cenni di cronaca

Sassari non ha più Clemmons ma fortuna vuole che Tortona sia senza il play titolare Wright, infortunato. Così spedisce la guardia Mascolo in cabina di regia. La Dinamo inizia benino: Gentile infila due triple, poi entra Diop e sigla il +5. Si corre e si sbaglia molto da due, ma dall'arco è serata speciale per entrambe: Logan e Devecchi per il massimo vantaggio: 20-27 al 14'. Poi i biancoblù si bloccano e subiscono un break di 15-3. All'intervallo è parità.

Nel terzo quarto Sassari non difende e incassa 40 punti: Tortona arriva a +13, 73-60, e prosegue nell'ultimo quarto. Sul -17 al 35' la difesa lunga e l'orgoglio del trio Burnell-Gentile-Logan produce il recupero sino al -4 ma ormai il tempo è quasi scaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata