Dinamo, successo pesante 

Primi sprazzi della Dinamo che potrebbe diventare. La vittoria su Reggio Emilia dopo un supplementare per 96-93 ha evitato anzitutto di aprire la crisi, perché sarebbe stata la terza sconfitta di fila, la quarta in cinque partite, Supercoppa e Champions comprese. E all'orizzonte ci sono due trasferte rischiose: domani nelle isole Canarie contro Tenerife, domenica a Treviso. Due gare che diranno se i segnali dati nel secondo tempo e nell'overtime sono germoglio di crescita o solo reazione tattica (la zona 2-3) e rabbiosa.

I numeri

Cinque i giocatori in doppia cifra (22 Clemmons, 17 Bendzius, 14 Battle e Burnell, 13 Logan) ai quali vanno accostati Treier e Gentile, pur rimasti a 6 punti, perché l'estone è stato fondamentale per la difesa e non casualmente in campo nei momenti migliori della Dinamo, mentre Gentile era in campo nella rimonta del terzo quarto e nel supplementare, dove è stato determinante. Lo stesso Mekowulu pur limitato da una caviglia dolorante, nell'overtime è riuscito a far sentire la sua presenza in area, anche sporcando i rimbalzi avversari. E poi qualche aiutino imprevisto: Reggio Emilia ha sbagliato ben 9 liberi su 20, come sottolineato dal tecnico ospite Caja. E anche nel successo su Pesaro, sempre in volata, gli avversari avevano tirato male dalla lunetta: 5/12. Brava Sassari ad essere più lucida degli avversari, ma le formazioni forti non fanno regali, e infatti Brindisi in campionato ha fatto 12/13 ai liberi e Ludwigsburg 16/19. Ecco perché va eliminato il difetto finora più vistoso: il primo quarto moscio in difesa, dove si va sotto malamente. Occorre difendere meglio, a costo di spendere qualche fallo in più.

