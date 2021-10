Dinamo, si può crescere 

Di sicuro la Dinamo sa come si vince in volata. Lo ha fatto contro Pesaro (75-73), si è ripetuta contro Reggio Emilia (96-93 dopo un supplementare) e ha fatto tris a Treviso: 71-64 dopo una gara ancora in equilibrio a 58 secondi dal termine. Da ricordare pure il torneo precampionato di Cagliari, dove Sassari ha sconfitto il Bayern Monaco 86-85 con 2/3 ai liberi di Burnell quasi allo scadere. Curiosità: la lunetta è finora amica. Nel senso che il Banco è finora la seconda squadra ai liberi con l'80%, meglio fa solo Milano con l'82%. Le avversarie invece si sono un po' suicidate dalla lunetta: Pesaro ha fatto 5/12, Reggio Emilia 11/20 e Treviso 12/16. L'unica formazione che finora è stata precisa in uno scontro diretto è proprio Brindisi, 12/13.

Sassari. Dietro l'imbattibile duo Virtus Bologna-Milano c'è pure la Dinamo, che in campionato ha raccolto tre vittorie in quattro gare, mentre è 0-2 in Champions. Buon bottino, anche se finora l'unica vera big italiana incontrata è Brindisi, che ha superato la squadra di Cavina sia in Supercoppa sia in campionato.

In volata

Difesa

L'attacco continua ad andare a singhiozzo, nonostante il sacrificio di Gentile nel ruolo di play (con 3,5 assist di media è il migliore) e la capacità di Logan di crearsi tiri da solo e servire i compagni, soprattutto Mekowulu che conosce già da Treviso. Invece la difesa è cresciuta e nel secondo tempo contro Reggio Emilia e in tre frazioni su quattro a Treviso ha concesso davvero poco. Uomo e zona, ma anche capacità di chiudere benino l'area e di aggredire con lucidità nei finali.

Coach Cavina ha sempre predicato pazienza con un gruppo modificato per due terzi. La difesa serve a mascherare i ritardi nello sviluppo del gioco offensivo, che peraltro si appoggia pure sulle capacità di creare a gioco rotto di Logan, Clemmons e Battle. Non è un caso poi se fino ad oggi i giocatori col miglior plus/minus in campionato siano Logan, Burnell e Mekowulu, quelli che riescono meglio di tutti ad avere un rendimento quasi sempre equilibrato nelle due metàcampo, dando sostanza al quintetto.

