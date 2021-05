Dinamo, si gioca mercoledì  

Sassari. Dal 21 marzo, data originale, a mercoledì 5 maggio. Dopo tre spostamenti questa è la data fissata dalla Legabasket per la gara Brindisi-Sassari. Lo ha deciso il presidente della Lba Umberto Gandini dopo che l'Ats pugliese ha prolungato la sospensione dell'attività della Happy Casa “a causa delle numerose positività al Covid-19 registrate nel gruppo-squadra”. Evidentemente l'esito dei tamponi non ha mostrato la negativizzazione del numero di giocatori e tecnici indispensabili per poter giocare, rendendo impossibile la sfida di campionato.

C'è da augurarsi soltanto che per il 5 maggio la situazione della formazione allenata da Vitucci sia migliorata e che si vada in campo, anche perché Brindisi deve recuperare pure la partita contro Trento, slittata a venerdì, e lunedì 10 maggio si disputerà l'ultimo turno di campionato che fisserà la griglia di partenza dei playoff scudetto, con sette formazioni già sicure della seconda fase ma non della posizione, e l'ottavo posto ancora da assegnare.

Calendario schizofrenico

La squadra sassarese – che al rientro dalla quarantena tra fine marzo e primi di aprile ha disputato 7 partite in 16 giorni per colpa della Champions – resterà ferma così nove giorni prima del match contro Brindisi. Pozzecco e il suo staff potranno quindi preparare con calma la volata finale che comprende anche la trasferta sul campo del già retrocesso Cantù del 10 maggio.

L'obiettivo è ovviamente vincere entrambi gli incontri di regular season per garantirsi il quarto posto o addirittura acciuffare il terzo. Dal canto suo Brindisi sarà costretta a giocare ben quattro gare in nove giorni. O addirittura di più.

Playoff compressi?

I playoff scudetto partono infatti il 13 maggio, ma qualora Milano raggiunga la Final Four di Eurolega (ieri ha fallito il secondo match-ball) è stata fatta la proposta di comprimere il calendario. Restano al meglio delle cinque partite le sfide dei quarti e al meglio delle sette quelle di semifinale e finale, ma le squadre saranno costrette a giocare gara-due dei quarti 24 ore dopo gara-uno e così pure per gara-quattro delle semifinali (dopo gara-tre) e addirittura le partite saranno ravvicinate in finale. Ipotesi che non tiene minimamente conto della salute dei giocatori, delle alte possibilità di infortunio, della qualità del gioco (con la stanchezza non migliora di certo) e anche del ritorno mediatico, perché senza la pausa di almeno un giorno tra un match e l'altro c'è sovrapposizione di impegni.

