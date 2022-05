Dinamo, si è inceppato l’attacco 

OLIMPIA MILANO 88

dinamo sassari 71

Armani Exchange MI : Melli (0/1, 6 r.), Grant 9 (0/1, 3/5, 1 r.), Rodriguez 10 (2/3, 2/7, 3 r.), Ricci 9 (2/3, 1/4, 4 r.), Biligha 2 (1/2), Hall 3 (1/2, 4 r.), Baldasso 7 (0/1, 2/3, 1 r.), Shields 16 (6/8, 1/5, 3 r.), Alviti 1, Hines 8 (4/6, 7 r.), Bentil 10 (2/3, 1/2, 4 r.), Datome 13 (1/3, 3/6). All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Pitirra ne, Bilan 16 Logan, Robinson 17 Kruslin (0/3 da tre, 4 r.), Gandini ne, Devecchi 2 Treier 8 (1/1, 2/2, 4 r.), Burnell 5 (1/5, 1/5, 6 r.), Bendzius 14 (2/3, 2/3, 7 r.), Gentile 7 (1/4, 1/2, 1 r.), Diop 2 (0/2, 0/1). All. Bucchi.

Arbitri : Lanzarini, Vicino e Quarta.

Parziali : 32-26; 50-42; 71-57.

Note . Tiri liberi: Milano 11/14; Sassari 17/19. Percentuali di tiro: Milano 32/65 (13/32 da tre, ro 11 rd 28); Sassari 23760 (8/28 da tre, ro 10 rd 21).

L'idea del settimo colpaccio al Forum nei playoff svanisce dopo 25 minuti. Milano si impone con autorità per 88-71. Domani gara due ancora sul parquet lombardo, ma per riequilibrare la serie non basterà mezza Dinamo come in questo match inaugurale di semifinale. L'asse Robinson-Bilan ha tenuto alla grande, specie nel primo tempo, Bendzius ha dato tanto a tuttocampo e Treier è stato efficace partendo dalla panchina, ma senza alcun contributo offensivo di Logan e Kruslin era impossibile reggere alla miglior difesa europea. Tanto più che anche Burnell è rimasto al di sotto del suo standard in attacco.

Cenni di cronaca

Robinson e Bilan iniziano spavaldi: +3 al 4'. Con la loro uscita Sassari paga perché Logan non fa mai canestro e Diop è sovrastato: -9. Cresce la difesa di Milano e senza il tiro delle guardie l'attacco fatica, anche -12. Dopo l'intervallo il 7-0 porta il Banco a un canestro, ma la squadra di casa risponde con un identico parziale e i biancoblù non riescono più a risalire.

Le parole di Bucchi

« La partita ci è sfuggita di mano su quella palla persa sul -2 quando eravamo sul 53-51», spiega l'allenatore Piero Bucchi, «con il quasi recupero nostro di Kruslin finito invece a Hines e ci siamo trovati a -4. Milano ha una buona difesa che mette in difficoltà tutti quanti. Dobbiamo adeguarci in fretta, se vogliamo migliorare la serie dobbiamo essere più bravi a giocare sotto pressione. Ho in testa cosa fare vediamo come va, di fronte c'è Milano. Per sperare di vincere dobbiamo restare attaccati a loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata