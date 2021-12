Dinamo, si cambia rotta 

Sassari. Resta solo il campionato alla Dinamo dopo l'uscita dalla Coppa europea. Ed è quasi compromessa la partecipazione alla Coppa Italia, perché per terminare il girone d'andata entro le prime otto occorrono 4 vittorie nelle restanti 5 partite. Ormai è chiaro: Sassari quest'anno deve pensare solo alla salvezza, almeno sino alla fine dell'inverno. Troppo brutta la partenza: 3/10 in campionato e 1/5 in Champions. Troppi problemi nel dopo Pozzecco (ma anche dopo Bilan e Spissu): il progetto estivo è stato ormai sconfessato. Ci sono un allenatore nuovo (Piero Bucchi al posto di Demis Cavina), un play diverso (Gerald Robinson al posto di Anthony Clemmons) e il ritorno di Filip Kruslin, che porta a sette il numero degli stranieri. Nella serie A italiana possono giocare solo sei stranieri, quindi per il momento c'è un turnover.

Problema lunghi

Sistemato il discorso regia, che comunque attende il rientro di Stefano Gentile, di fatto il secondo play oltre a Robinson, la prima parte di stagione ha ribadito le difficoltà in area del Banco di Sardegna. Mekowulu da solo non basta, anche adesso che ha ripreso a esprimersi con energia, palesando però i soliti difetti di lettura in difesa e in attacco. Il senegalese di formazione italiana Diop è ancora indietro: non solo come esperienza, visto che ha 21 anni, ma anche fisicamente, perché stato 5 mesi fermo tra estate e inizio autunno. Giusto per capire, la coppia Bilan-Happ garantiva l'anno scorso 24 punti e 13 rimbalzi. Quest'anno i due pivot sono a 13 punti e 10 rimbalzi

Come ovviare al problema? O tornando sul mercato per un 4 o 5 straniero, il che presuppone almeno il taglio di Battle, oppure chiedendo di dare una mano a rimbalzo e in attacco vicino al ferro anche a guardie e ali. Lo faceva bene l'anno scorso Burnell che garantiva quasi 7 rimbalzi di media, ma quest'anno è sceso a 4 (quanti ne prende Bendzius che è un tiratore) e sta giocando troppo da esterno e poco da interno.

Il calendario