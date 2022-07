Dinamo, sette conferme 

Sassari. In attesa del nuovo centro, una certezza: sarà il Banco con più conferme di sempre. Sette giocatori uguali dei primi dieci, più l'allenatore. Mai accaduto nei precedenti dodici anni di serie A, dove a cambiare erano soprattutto gli stranieri e poi uno o due italiani, spesso uno passaportato, come Binetti, Di Liegro e Metreveli.

Le conferme: il coach Bucchi, il play Robinson, il play-guardia Gentile, le guardie-ali Kruslin e Devecchi, le ali Treier e Bendzius, il centro Diop. Se poi per l'undicesimo e dodicesimo si restasse ancora sul play-guardia Chessa e il pivot Gandini, sarebbero addirittura nove giocatori su dodici.

Curiosità: a parte il sempiterno capitano Devecchi, alla diciassettesima stagione in biancoblù, va sottolineato il quarto anno di Stefano Gentile che raggiunge il quinto anno di permanenza sassarese, mentre sarà la terza stagione per gli stranieri Bendzius e Kruslin e per Kruslin, estone di passaporto italiano. Le novità sono il play-guardia Chris Dowe, ex Promitey (Ucraina), e l'ala Jamal Jones, ex Bahcesehir (Turchia).

Il mercato dei pivot

Milano punta sul tedesco Johannes Voigtmann e libera l'americano Kaleb Tarczewski (6 punti e 5 rimbalzi in 16', cifre e impiego in calo anno dopo anno). Trieste è uscita dal contratto con l'argentino Marcos Delia (10 punti e 6 rimbalzi in 22 minuti). La Virtus Bologna lascia andare Amedeo Tessitori (quasi 5 punti e 3 rimbalzi in 12'). Il Breogan è interessato all'ex biancoblù Happ (9 punti e 7 rimbalzi al Ludwigsburg). Tra i nomi accostati alla Dinamo ci sono Yankub Sina, spagnolo dell'Ourense; Dejan Kravic, ex Virtus Bologna che a gennaio ha firmato per Malaga. Il sogno è forse Malik Kotsar, estone in forza all'Amburgo. Qualora poi il coach Bucchi e il gm Pasquini non vogliano pescare un lungo che ha esperienze europee possono sempre dare un'occhiata alla Summer League di Las Vegas che dal 7 luglio propone ben 75 partite in 11 giorni con tanti giocatori che cercano di mettersi in mostra per la Nba ma anche diversi che poi accettano altre sistemazioni.