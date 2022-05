Dinamo, sesto posto garantito 

Per rimediare alla peggiore partenza in dodici anni di serie A, la squadra di Bucchi ha dovuto vincere 12 partite su 18. Giusto per capire, Milano ha fatto 13/18, scavalcata dalla Virtus Bologna che ha un record di 17/18. E proprio la capolista sarà di scena venerdì al PalaSerradimigni nel recupero della quinta di ritorno. Dice Gentile: «Grande avversaria, la migliore del campionato, ma ancora non sono i playoff, lì sarà tutta un'altra storia». E Sassari lo sa bene, visto che in undici stagioni (nel 2020 il campionato venne interrotto per il Covid) li ha raggiunti ben dieci volte. Solo Milano ha fatto meglio.

Sassari. «I due colpacci di Trento e Trieste hanno svoltato la stagione, la vittoria casalinga contro Milano ci ha fatto capire che possiamo giocarcela contro chiunque»: Stefano Gentile individua i momenti chiave di un campionato che era iniziato malissimo. Il successo comodo su una rimaneggiata e retrocessa Cremona (98-82) ha dato la certezza dei playoff, che come ha sottolineato il play-guardia biancoblù «non erano scontati anche se erano l'obiettivo minimo». Va ricordato che alla decima giornata la Dinamo era nel quartetto delle penultime (assieme a Cremona) e con due soli punti di vantaggio sulla Fortitudo Bologna.

Il ruolino

Per rimediare alla peggiore partenza in dodici anni di serie A, la squadra di Bucchi ha dovuto vincere 12 partite su 18. Giusto per capire, Milano ha fatto 13/18, scavalcata dalla Virtus Bologna che ha un record di 17/18. E proprio la capolista sarà di scena venerdì al PalaSerradimigni nel recupero della quinta di ritorno. Dice Gentile: «Grande avversaria, la migliore del campionato, ma ancora non sono i playoff, lì sarà tutta un'altra storia». E Sassari lo sa bene, visto che in undici stagioni (nel 2020 il campionato venne interrotto per il Covid) li ha raggiunti ben dieci volte. Solo Milano ha fatto meglio.

La griglia playoff

Con una vittoria il sesto posto diventa aritmetico e quindi l'accoppiamento nei quarti scudetto sarà con Brescia, ormai terza, grazie allo strepitoso 17/19 che le ha consentito di ribaltare un campionato che era iniziato in maniera anonima. Con due sconfitte invece il Banco scivola al settimo posto se Reggio Emilia supera l'appena retrocessa Fortitudo Bologna, perché a parità di scontri diretti, gli emiliani vantano il +1 nella differenza punti.

Ci sono anche possibilità piccole di migliorare il sesto posto. La squadra di Bucchi è quinta se oltre al 2/2 che la porta a 34 punti, c'è la contemporanea sconfitta di Tortona sul campo di Brindisi che ormai è fuori dai playoff. In questo caso, l'accoppiamento è con Venezia. Il quarto posto è invece di Sassari se oltre alla sconfitta di Tortona, perde anche Venezia contro Milano, ormai seconda. In questo caso i biancoblù sfruttano il +3 negli scontri diretti in pareggio sulla Reyer. Devecchi e compagni affronterebbero quindi Venezia col vantaggio dell'eventuale quinta partita al PalaSerradimigni. Per assurdo arrivare a 34 punti insieme a Tortona (vincente) e Venezia (perdente) non serve, perché il Banco resta sesto a causa dello 0-2 con i piemontesi.

