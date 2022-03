Dinamo, servono cinque vittorie per il sesto posto 

Sassari. La Dinamo 3.0 non è ancora pronta. Il sistema operativo approntato da coach Piero Bucchi ha iniziato a interagire col software di Miro Bilan. La velocità e l'efficacia sono solo al 60-70%. Mascherabili quando giocano bene almeno 5 giocatori o l'avversaria non è di alta fascia, ma contro Tortona e Reggio Emilia non è bastato, anche se entrambe le sconfitte sono maturate in volata. Il vero ostacolo è l'incertezza di un campionato equilibratissimo che tra settima e tredicesima posizione propone solo due punti di differenza. La Dinamo deve recuperare la gara contro la Virtus Bologna.

Tabella playoff

Il quarto posto è quasi irraggiungibile: Tortona ha 4 punti in più e il 2-0 negli scontri diretti. Per il quinto il discorso è simile: anche Reggio Emilia è a +4 e a parità di scontri diretti ha il +1 nella differenza canestri. Rispetto a Brindisi che occupa il sesto posto con 2 punti in più, i sassaresi possono vantare il +18 nel saldo. Servono 5 vittorie nelle restanti 9 partite per garantirsi almeno il sesto posto e quindi l'accoppiamento con Brescia, arrivata a 11 vittorie di fila. Battere domenica la Fortitudo Bologna per la seconda volta significa mettere in cassaforte la salvezza. Le altre avversarie superabili sono Pesaro e Cremona in casa, Pesaro e Napoli in casa. Rischiose le partite contro Venezia e Varese. Pronostico quasi chiuso contro Milano e Virtus Bologna.

Burnell, uomo chiave

Tempo fa il coach Bucchi ha evidenziato: «Non è un caso se quando Burnell gioca bene noi vinciamo praticamente sempre». In effetti l'ago della bilancia è proprio l'ala piccola americana, che in questa stagione sembra avere smarrito quella continuità di rendimento che ne avevano fatto uno dei punti di forza del Banco 2020/21. Da quando c'è Bucchi, le sconfitte sono arrivate con Napoli (2 punti e un rimbalzo per Burnell), Virtus Bologna (2 punti con 1/6 al tiro), Cremona (ancora 2 punti), Brescia (2 punti con 1/7 al tiro), Tortona (sempre 2 punti) e Reggio Emilia (3 punti). Controprova, le prestazioni nelle vittorie su Venezia (8 punti e 10 rimbalzi), Trento (7 punti e 6 rimbalzi all'andata, 14 punti e 8 rimbalzi al ritorno), Varese (16 punti) e Brindisi 19 punti e 12 rimbalzi). Burnell è il trait d'union tra esterni e lunghi. Può anche non segnare da tre, ma i canestri in avvicinamento, i rimbalzi e la difesa fisica sono indispensabili per la squadra sassarese. Tanto più in un quintetto con Bilan, che rispetto a Mekowulu ha meno atletismo ma molta più tecnica e in teoria dovrebbe favorirlo sui rimbalzi offensivi presi partendo da fuori.