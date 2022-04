Dinamo, servono 3 vittorie 

Domenica la Dinamo è di scena a Napoli che ha solo due punti di vantaggio sulla penultima, la Fortitudo Bologna, peraltro vincente sul campo partenopeo e col vantaggio del ritorno in casa. Gara quindi ad alto rischio. Si ritorna al PalaSerradimigni per ospitare Cremona, già retrocessa. Quindi due gare in tre giorni: venerdì 6 maggio il recupero casalingo contro la Virtus Bologna che a quel punto potrebbe essere sicura del primo posto; domenica 8 maggio trasferta a Varese sul campo di una Openjobmetis che invece potrebbe essere in corsa ancora per un posto nei playoff.

Alla fine della stagione regolare mancano tre giornate, ma tra le formazioni in lotta per un posto nei playoff devono giocare una partita di recupero sia i biancoblù di Bucchi (ospitano il 6 maggio la Virtus Bologna) sia Treviso che invece attende Milano.

Sassari. Il fattore campo nel primo turno dei playoff è praticamente (anche se non aritmeticamente) andato. Per avere invece la certezza di disputare i playoff occorrono tre vittorie, forse anche solo due, da conquistare nelle prossime quattro gare. La sconfitta casalinga contro Venezia ha reso ancora fluida la situazione anziché consentire di ipotecare gli spareggi scudetto.

Calendario

Scontri diretti

Sassari ha 26 punti, 4 in meno di Tortona contro la quale ha sempre perso e 4 in meno di Venezia sulla quale a parità di vittorie vanta migliore differenza canestri. In teoria il quarto posto sarebbe ancora raggiungibile per il Banco con un en plein e le due concorrenti che vincono una sola partita, oppure con tre vittorie e le concorrenti che restano a secco. Per il quinto posto invece basta arrivare insieme a Venezia senza Tortona, perché il confronto sulla Reyer è 1-1 ma +3 come differenza punti.

La Dinamo è sesta se arriva a 30 punti insieme a Trieste e Reggio Emilia (+4 nella classifica avulsa), sola con Trieste o in qualsiasi arrivo dove c'è anche Treviso sul quale vanta il 2-0. Invece se arriva a 32 o 30 insieme solo a Reggio Emilia paga il -1 nel saldo scontri diretti.

