Dinamo, serve una risposta 

Sassari. A Salonicco non è passata solo la Storia, dai Macedoni agli ottomani turchi, ma anche la storia del basket. Sono ben tre le società cestistiche che hanno qui la sede: Aris, Iraklis e Paok. Stasera alle 18.30 nella Arena da 8.650 posti la Dinamo sfida il Paok, club illustre che ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1991 e la Coppa Korac nel 1994. Certo, i dorati anni Novanta sono ormai lontani, ma il Paok punta almeno ad arrivare ai play-in della Champions come nella stagione passata. Stesso obiettivo di Sassari. Ecco perché pur essendo solo il secondo turno è già un match da guai ai vinti, visto che entrambe hanno perso (e in casa) la prima partita: il Paok con Digione (66-70) e il Banco con Malaga (76-87).

Invertire la tendenza

Lo ha ricordato anche la guardia-ala Filip Kruslin: «È una gara molto importante, il girone è corto, abbiamo visto quanto è tosta Malaga, dobbiamo invertire la tendenza del girone». La brutta prestazione della squadra sassarese a Treviso, prima ancora che la sconfitta, esige un riscatto, quello che il coach Piero Bucchi chiama «atteggiamento diverso, una reazione importante, a prescindere dal fatto che ci manchino dei giocatori».

Rientra Gentile

A proposito, per il match odierno rientra Stefano Gentile, assente in Veneto a causa dell'influenza. L'importanza tattica e caratteriale del jolly di Maddaloni è ormai assodata. Per restare a questa stagione basti citare il suo infortunio alla fine del terzo quarto della finale della Supercoppa dove la Dinamo stava battendo la Virtus Bologna, l'assenza a Varese e Treviso.