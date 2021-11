Dinamo, serve la vittoria 

Sassari. Voglia di ricominciare. A vincere. Un allenatore nuovo (Piero Bucchi) e un ritorno (l'esterno Filip Kruslin) per costruire l'identità di un Banco mai decollato secondo il progetto estivo. Al PalaSerradimigni (ore 19) arriva Napoli. Società diversa rispetto a quella affrontata in A2. Una neopromossa che come Tortona ha affrontato la massima serie di slancio. Un successo in più rispetto a Sassari. Con lo scalpo prestigioso della Virtus Bologna (92-89) e le vittorie su Treviso, Tortona e Pesaro. La via ormai ristretta per la Final 8 passa inevitabilmente dal successo sul Napoli, altrimenti con le trasferte di Venezia e Bologna sponda Virtus, la Coppa Italia diventerà quasi irraggiungibile.

Le novità

Gentile e Logan play, in guardia Kruslin potrebbe subito partire al posto di Battle se si vuole avere maggiore pericolosità sul perimetro. Più movimento in attacco. Una difesa più attenta sul pick and roll e sulle rotazioni quando si va ad aiutare sulle penetrazioni. Questo almeno sulla carta. Molto dipenderà dalla serenità ed efficacia che avranno i biancoblù in campo. Soprattutto in area, dove Napoli ha perso per infortunio il suo totem Frank Elegar (9 punti e 6 rimbalzi, oltre a una buona difesa) e si affida a Zerini e alle ali Lombardi e Parks. Condizione ideale per ritrovare il miglior Mekowulu, in calo da qualche settimana. Nelle rotazioni dei pivot oltre a Diop potrebbe anche entrare Borra, che è sembrato nuovamente galvanizzato. Invece per Treier si profila un impiego nel suo vero ruolo, alapivot. I più pericolosi tra gli ospiti sono le guardie Pargo (18 punti nel debutto a Pesaro) e Rich e l'ala Mc Duffie, quasi 14 punti a testa.

