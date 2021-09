Dinamo senza problemi 

Dinamo Sassari 77

Varese 61

Banco di Sardegna SS : Logan 13 (1/3, 3/5, 1 r.), Clemmons 7 (1/4, 1/2 da tre), Gandini 3 (0/1, 2 r.), Devecchi 6 (2/3 da tre), Treier 1 (0/2, 0/4, 3 r.), Chessa 6 (2/4 da tre), Burnell 12 (3/4, 1/2, 5 r.), Bendzius 6 (1/1, 1/4, 1 r.), Mekowulu 5 (0/2, 4 r.), S. Gentile 6 (1/2, 1/3, 4 r.), Battle 10 (3/5, 0/1, 4 r.), Borra 2 (0/1, 2 r.). All. Cavina.

Openjobmetis Varese : A. Gentile 7, Beane 3, Sorokas 9, De Nicolao 7, Wilson 18, Librizzi ne, Egbunu 4, Virginio ne, Ferrero, Jones 5, Caruso 8. All. Vertemati.

Arbitri : Giovannetti, Borgo e Dori.

Parziali : 17-18; 40-35; 60-44.

Note - Tiri liberi: Sassari 24/31; Varese 7/11. Percentuali di tiro: Sassari 21/53 (11/28 da tre, ro 9 rd 23); Varese 23/52 (8/17 da tre, ro 8 rd 22).

Sassari. Quattro su quattro. La Dinamo arriva ai quarti della Supercoppa (sabato a Bologna contro Brindisi) con slancio e anche qualche segnale positivo in difesa. Davanti ai duecento spettatori o poco più del PalaSerradimigni Sassari si impone 77-61. Il coach Cavina ruota dodici giocatori entro 11 minuti. Tutti vanno a segno almeno una volta. C'è gara solo per un tempo, poi la Dinamo difende forte e Varese ha solo Wilson per opporsi, con Alessandro Gentile più occupato a cercare di far giocare i compagni. Il break del terzo quarto è di 20-9 e chiude in anticipo una gara con discreta intensità ma poco pathos. Serata moscia per Mekowulu, che finisce per annullarsi con Egbunu. Ancora alla ricerca della fiducia smarrita Treier, mentre Devecchi e Chessa rispondono sempre presente. Anche quando c'è da tirare e segnare da oltre l'arco, dove il Banco di Sardegna continua ad avere ottime percentuali.

Cenni di cronaca

Sprintano i biancoblù: 12-2 al 5' con Bendzius che sforna assist per Burnell e una tripla del Gentile di casa, Stefano. Coach Cavina ruota tutti e dodici i giocatori entro 11 minuti. Varese risale con Denicolao e sorpassa con tripla di Beane.

Il professor Logan impartisce un rapido clinic di tiro: 11 punti con tre triple e 30-23 al 13'. Di Ale Gentile si occupano prima Devecchi e poi il fratello Stefano. Duelli intensi e corretti. Mekowulu non ingrana, meglio il giovane ospite Caruso di scuola americana: 34-34 al 19'. Chessa ricorda a tutti di essere un tiratore: due triple e al riposo il Banco ci va a +5. Dopo l'intervallo difese incattivite. La Dinamo però trova ancora la via del canestro con tutti o quasi, sino ad arrivare al +18 con il sempre scoppiettante Battle (60-42) mentre Varese non ne viene a capo, perché solo Wilson fa canestro con continuità. Il +20 è griffato Devecchi con due triple. L'ultima frazione è pro forma.

