Dinamo, scegli il tuo futuro 

Stasera Varese al PalaSerradimigni (ore 18.30) il giorno dopo Natale a Bologna contro la Fortitudo. Il fine anno di campionato dirà se la Dinamo può svoltare subito e allontanarsi dalla zona salvezza o se è destinata ancora per qualche mese a giocare guardandosi le spalle.

Davanti ai propri tifosi la squadra sassarese non vince in campionato da oltre due mesi, l’ultimo sorriso è del 10 ottobre: 96-93 su Reggio Emilia con grande fatica al supplementare, grazie al 16/16 dalla lunetta rispetto all'11/20 degli ospiti. Il tecnico Bucchi ha promesso: «Vogliamo fare un bel regalo di Natale ai nostri tifosi». La società si aspetta un tifo incandescente come nei primi anni di serie A, quando mantenere la massima serie era l'obiettivo principale. E in fondo, dopo 400 partite in A, la salvezza è tornata ad essere la preoccupazione principale in un campionato dove retrocedono due formazioni e come nella stagione passata non c'è una Cenerentola, quindi la dura lotta coinvolge tanti club.

Le priorità di Sassari

Stefano Gentile vuole rientrare in campo e festeggiare la partita numero 350 in serie A. Il coach Piero Bucchi vuole vincere per la prima volta al PalaSerradimigni, dopo aver sfiorato il successo contro Napoli. E poi difesa collettiva, rimbalzi con le ali Burnell e Bendzius, penetrazioni di Robinson, circolazione di palla più fluida e maggiore attenzione ai lunghi: sono tutte le tracce di lavoro per una Dinamo che ha dovuto rendere più semplice e allo stesso tempo efficace il suo gioco, per infondere fiducia a un gruppo che con Bucchi sta costruendosi un'identità che esalti i pregi, sperando di mascherare i difetti. E le rotazioni si sono allungate, visto che il nuovo tecnico coinvolge sempre dieci giocatori. Oggi nel turnover tra i sette stranieri dovrebbe restare ancora fuori l'ala Battle.

Gli ospiti