Dinamo, sale l’asticella 

Sassari. Dopo le due sfide salvezza, persa a Cremona, vinta contro la Fortitudo Bologna, ecco una gara che invece è di livello playoff. Oggi a mezzogiorno il PalaSerradimigni ospita il match contro Trento. La Dolomiti Energia è la sorpresa del girone d'andata: terza con 8 vittorie, due in più dei sassaresi ma con una partita in meno. Formazione solida, continua, che dopo lo 0/6 iniziale (quattro sconfitte su quattro in Supercoppa) ha trovato un'identità e la continuità di rendimento.

Quelle che cerca il Banco targato Bucchi, anche se a dire il vero l'identità comincia a esserci, ma il tecnico si aspetta ora «più continuità, il Covid non ci ha aiutato perché arrivavamo dal ritmo preso con Venezia e Varese: ma non guardiamo al passato, ora pensiamo a lavorare duro in palestra e a fare una seconda parte di stagione in linea con le prestazioni buone che abbiamo fatto».

Sotto la lente

La partita deve dare risposte non solo sul collettiva ma anche sui singoli. Il centro Mekowulu ha proposto un'ottima prova dopo le scialbe prestazioni che avevano messo in dubbio il suo futuro a Sassari. I compagni lo hanno festeggiato e questo è importante per il gruppo, ma oggi avrà di fronte avversari ben più tosti atleticamente dei pivot della Fortitudo Bologna: il centro Jonathan Williams (13 punti e 6 rimbalzi di media) ma anche l'alapivot Jordan Caroline, 9 punti e 7 rimbalzi. L'altro giocatore tenuto d'occhio è Jason Burnell, che non riesce ad avere l'impressionante continuità di rendimento della stagione passata e con l'arrivo di Bucchi ha proposto diverse prove sottotono. Il suo apporto a tutto campo è fondamentale per dare sostanza alla difesa e all'attacco.

Il tema tattico