Dinamo, ritorno a Varese 

Sassari. A Varese era finita la stagione regolare, a Varese inizia il tredicesimo campionato in A di Sassari. Si gioca alle 19.30, a tre giorni dalla cocente delusione per la Supercoppa che la Virtus Bologna ha sfilato dalle mani dei biancoblù, poco lucidi nel finale in volata. Coach Piero Bucchi si augura di ripetere il risultato di cinque mesi fa, quando la squadra sassarese si impose 110-96. La vittoria serve per il morale di un gruppo che non ha mai avuto il privilegio di giocare al completo. Ancora fuori l'ala Treier e il capitano Devecchi, infortunati, potrebbe restare a riposo il play-guardia Gentile, che un problema alla schiena ha costretto ad uscire alla fine del terzo quarto del match di giovedì.

L'avversaria

Anche così il Banco di Sardegna ha più stazza e fisicità di una Varese che ha un centro alla Easley come Tariq Owens, che non arriva neppure al quintale, e ha cambiato tutti gli stranieri tranne il portoricano Reyes. Gli altri giocatori nuovi sono il play Ross, campione della Repubblica Ceca col Nymburk, la guardia Markel Brown e l'ala Aron Johnson. Il coach americano Matt Bras, ex vice di D'Antoni a Houston ha impostato per forza di cose un basket rapido, da corri e tira spesso da tre, perché sui ritmi bassi la differenza di stazza è penalizzante per Varese che non a caso ha battuto in amichevole Reggio Emilia 107-89 con 22 punti di Woldetensae, giovane interessante come Librizzi, che però è ai box per infortunio. Una curiosità: il bilancio a Varese è in perfetta parità, 8 vittorie a testa.

