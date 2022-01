Dinamo, ripartenza soft 

Sassari. Scontro con il fanalino di coda della A1 femminile. A distanza di quasi tre settimane dall'ultima partita, la Dinamo gioca a Empoli (ore 18) per il terzo turno di ritorno. È la prima partita nel 2022 visto che le due gare precedenti contro Sesto San Giovanni e Costa Masnaga, entrambe in casa, sono state rinviate per i casi di positività emersi nella squadra sassarese. L'allenatore della Dinamo Antonello Restivo commenta: «Se da un lato ci è dispiaciuto fermarci perché arrivavamo da una buona partita con Schio e questi dieci giorni di stop ci hanno spezzato il ritmo, dall’altro c’è la gioia di tornare in campo e giocare che è la cosa più importante in questo momento.Siamo in recupero, facciamo fatica ma non deve essere un problema, ci attendono una serie di partite in cui dovremo riacquisire forma e identità».

L'avversaria

All'andata netta vittoria per le sassaresi: 84-61 con una prestazione mostruosa del centro Shepard (34 punti e 23 rimbalzi) appoggiata da Lucas (21 punti) e Orazzo (14). Rispetto a quella partita Empoli ha all'attivo una sola vittoria e una straniera in più: «Aliyah Jeune, una guardia statunitense classe 1997 con tanti punti nelle mani». Anche la Dinamo però ha una straniera in più, l'ala Maja Skoric, giocatrice poco appariscente ma di tanta sostanza sui due lati del campo.

Il tecnico Restivo conclude: «Empoli è una squadra che va tanto in campo aperto, che si può accendere da un momento all’altro punendo con tante tiratrici, mentre dall’altra parte del campo difende con grande aggressività. Sarà importantissimo l’approccio, perché fuori casa non è mai facile».