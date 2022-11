Dinamo, rilancio europeo? 

Sassari. «Ho sensazioni positive dopo le ultime due gare e vogliamo provare a vincere in Francia»: così il coach Piero Bucchi nel presentare l'impegno di stasera alle 20 sul campo del campo del Jda Bourgogne Dijon, ultima gara d'andata del girone a quattro di Champions. La Dinamo è ancora a zero punti perché ha perso in casa contro l'Unicaja Malaga (-11) e a Salonicco contro il Paok (-20). La formula della fase a gironi manda al Round of 16 solo la prima di ogni gruppo, mentre seconde e terze a incrocio di altri gironi si sfidano nel play-in per aggregarsi alle 8 capoliste. Vietato perdere ancora dunque, perché poi occorrerebbe l'en plein per recuperare.

La partita

Il tecnico Bucchi presenta così la gara: «Sarà una partita molto importante nel girone, vogliamo riscattare la partita di Salonicco e provare a portarla a casa. Non sarà facile, i francesi stanno giocando molto bene, hanno talento e soprattutto tanta fisicità, sarà chiave riuscire a pareggiare l'intensità. Le ultime due partite mi hanno lasciato comunque delle buone sensazioni, sia con Trento che con Bologna abbiamo mostrato atteggiamento, attitudine difensiva, cercando la nostra piena identità. Mi aspetto passi in avanti costanti, è troppo importante, sia in coppa, sia in campionato». Va detto che almeno nella coppa europea sono stati incisivi sia Robinson sia Onuaku, che invece in serie A vanno a corrente alternata.

L'avversaria

Curioso che il club di Digione sia intitolato a Giovanna d'Arco (JDA sta per Jeanne d'Arc) che fu catturata dagli uomini di un vassallo del Duca di Borgogna al servizio del re d'Inghilterra e venduta poi agli inglesi per subire il processo per eresia e la condanna al rogo. Nel campionato francese il Digione ha un bilancio di 5 vittorie in sette giornate che valgono il quinto posto. Due anni fa la squadra della Costa d'Oro è arrivata sino alla finale scudetto e nel 2020 ha vinto la Leaders Cup francese. In Champions ha esordito col colpaccio di Salonicco per 70-66 ma poi ha perso nettamente a Malaga 88-68. I due giocatori più pericolosi in attacco sono l'ala piccola Chase Simon, che ha realizzato 25 punti contro il Paok, e l'ex Napoli McDuffie, alapivot che oltre ad avere 14 punti di media cattura anche 6 rimbalzi. Altri giocatori importanti sono la guardia slovena Hrovat che produce 11 punti e 4,5 rimbalzi e il play statunitense Holston 8 punti e 3 assist. Tra i centri quello con più efficacia è stato finora il francese Alingue.