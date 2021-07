Dinamo, riecco Cavina  

Sassari. Aveva lasciato Sassari 13 stagioni fa in A2 dopo la finale playoff persa contro Cremona. La ritrova con sei trofei, un presidente all'ultimo anno, una piazza che fatica ad assorbire il divorzio da Gianmarco Pozzecco. L'emiliano Demis Cavina non si fa certo intimorire, anzi: «Quando arrivai a Sassari non erano stati fatti i playoff e li facemmo dopo due stagioni in crescendo. Ora devo essere bravo a unire quel solco con le linee di questi anni, sapendo che trovo una delle migliori società d'Italia, stimata anche in Europa, con una grande e chiara organizzazione. Per me è un'emozione e un orgoglio ritornare».

Nessun confronto

«Qui sono passati grandissimi allenatori che hanno ottenuto risultati. Ogni persona approccia diversamente il suo lavoro, io non devo accontentare gigino33 , sono poco social. Complimenti a quello fatto in questi anni, ma tutti dobbiamo guardare avanti, sappiamo di essere giudicati ma mi interessa più il giudizio di Mario Rossi che viene al campo e mi interessa soprattutto che qui vengano giocatori affamati e capiscano dove sono arrivati».

Cavina ha firmato un biennale come rivelato dal presidente Stefano Sardara: «In questi due anni a Torino ha lavorato benissimo e saputo fare gruppo».

Cavina ha qualche capello e spigolo in meno: «Sono invecchiato. Ho smussato qualche angolo, ho imparato a dare importanza ad alcune cose, ma i valori sono sempre quelli. La mia idea è che il lavoro sia sempre importante e che i risultati si ottengono facendo crescere i giocatori. E poi sapete come la penso sulla difesa, per me non esistono cattivi difensori, ma non sono un catenacciaro, mi piace correre. A Torino se la difesa stava tra primo e secondo posto, l'attacco era tra secondo e quarto posto».

Squadra

Tra i giocatori sotto contratto rientra pure l'ala lituana Eimantas Bendzius che non ha esercitato la clausola d'uscita. Poi ci sono le guardie Massimo Chessa e Stefano Gentile, il capitano Jack Devecchi, l'ala Kaspar Treier, il centro Luca Gandini, più il lungo Osumane Diop che rientra dal prestito a Torino (13 punti e 7 rimbalzi in A2) e il play Marco Spissu. In realtà Spissu potrebbe andare ancora via qualora arrivi una richiesta di Eurolega (come due anni fa per Achille Polonara) o alta EuroCup, ma la società sassarese si è già premunita con la proposta di un pluriennale al play Alessandro Cappelletti, 11 punti e quasi 6 assist a Torino. Se Spissu va via Cappelletti farà il cambio del play straniero.

RIPRODUZIONE RISERVATA