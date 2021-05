Dinamo-Reyer è sempre “bella”  

Dinamo Sassari 86

Reyer Venezia 73

Banco di Sardegna SS : Spissu 20 (2/4, 3/5, 2 r.), Bilan 4 (1/6, 5 r.), Treier (1 r.), Chessa, Kruslin 3 (0/2, 1/2, 1 r.), Happ 8 (4/4, 5 r.), Katic 13 (1/3, 3/3), Re (0/1 da tre), Burnell 6 (2/3, 0/2, 8 r.) Bendzius 25 (3/8, 5/9, 6 r.), Gandini ( 1 r.), Gentile 7 (2/7, 1/3, 4 r.) All. Pozzecco

Umana Reyer Venezia : Casarin (0/1, 1 r.), Stone 8 (1/3, 1/4, 5 r.), Tonut 8 (2/5, 1/3, 1 r.), Daye 7 (2/6, 1/2, 3 r.), De Nicolao 9 (1/1, 2/6, 2 r.), Campogrande ne, Vidmar 3 (1/2, 4 r.), Chappell 11 (2/4, 2/4, 9 r.), Mazzola (0/2 da tre, 2 r.), Cerella, Watt 13 (3/5, 0/1, 3 r.), Jerrells 14 (1/2, 4/9, 2 r.). All. De Raffaele

Arbitri : Rossi 6,5 Martolini 6,5 e Giovannetti 6

Parziali : 20-6; 31-35; 59-59.

Sassari. Pazzesca, o Pozzesca. Prima strepitosa (+17 dopo 11'), poi in crisi (0-16 nel secondo quarto) quindi capace di accelerare nel finale. La Dinamo batte Venezia 86-73 e rimanda tutto alla quinta partita, domani al Taliercio, neppure 165’ sono serviti per indicare chi sfiderà in semifinale Milano. Giusto così, perché una squadra capace di risorgere dallo 0-2 dopo due gare perse al fotofinish, merita di avere una chance, anche se ormai le squadre sono allo stremo. Ha vinto Sassari, più di orgoglio che di gambe, ma va anche detto che la mossa dei due play Spissu e Katic insieme ha fatto svoltare una gara dove Venezia sembrava avere qualcosina in più.

Cronaca

In mezzo a un avvio molto contratto, è comunque il Banco a uscire bene, anche perché la difesa è super e con le triple di Bendzius chiude il quarto sul 20-6. L'illusoria tripla del +17 segnato da Katic è l'ultimo canestro su azione per 7'. Questa volta è Venezia a difendere con aggressività spaventosa, grazie anche a un quintetto con tre piccoli più Daye e Mazzola. Il break di 16-0 è propiziato dall'ex Jerrells e da Daye. La rimonta porta al sorpasso con Chappell e Daye: 31-35.

Nel terzo quarto la Dinamo gli ospiti dilatano il distacco: 41-53 al 26' con bomba di Tonut. Ci pensano Gentile e Spissu a frenare la fuga avversaria: 50-56 al 28'. Il doppio play funziona anche offensivamente: Katic segna in contropiede e da tre per il 59 pari. Nell'ultimo quarto Spissu e Bendzius sono implacabili, Sassari si stacca: 76-69 al 37'.

In chiusura una notizia: la Corte d'Appello ha accettato il ricorso della Dinamo e revocato il provvedimento di inibizione per sette giorni, sostituita in ammenda, inflitto al dirigente Francesco Sardara.

