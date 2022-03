dinamo, questa può far male 

PALL. REGGIANA 85

DINAMO SASSARI 81

UnaHotels Reggio E. : Thompson jr 9 (0/3, 1/2 da tre), Hopkins 18 (8/9, 0/1, 12 r.), Baldi Rossi 14 (3/3, 2/2, 3 r.), Strautins 17 (5/8, 2/4m 10 r.), Colombo ne, Soliani ne, Cinciarini 19 (6/10, 2/6, 4 r.), Johnson 2 (0/5, 6 r.), Olisevicius 4 (0/2, 0/8, 2 r.), Larson 2 (1/3, 0/2). All. Caja

Banco di Sardegna SS : Bilan 6 (3/4, 0/1, 2 r.), Logan 17 (3/5, 3/7, 2 r.), Robinson 8 (1/2, 1/4, 2 r.), Kruslin 11 (1/2, 3/5, 4 r.), Gandini ne, Devecchi (0/1 da tre), Treier, Burnell 3 (0/3, 1/3, 6 r.), Bendzius 25 (3/5, 4/6, 3 r.), Gentile 3 (1/4 da tre, 2 r.), Diop 8 (3/4, 3 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Baldini, Borgioni e Brindisi.

Parziali : 19-16; 34-39; 49-53.

Note . Uscito per 5 falli Bilan al 36'43” (64-64). Tiri liberi: Reggio Emilia 18/30; Sassari 14/16. Percentuali di tiro: Reggio Emilia 30/68 (7/25 da tre, ro 14 rd 27); Sassari 27/56 (13/31 da tre, ro 2 rd 28).

La Dinamo ha un miglior gioco d'attacco, percentuali migliori da due, da tre e in lunetta. Ma perde. Questa volta il supplementare sorride a Reggio che con l'85-81 ribalta il -3 dell'andata. E ora è settimo posto, col quarto che si allontana.

Cifre e impressioni

Per spiegare com'è stato possibile perdere, basti un dato: i padroni di casa hanno preso ben 14 rimbalzi offensivi, determinanti nell'ultimo quarto e nell'overtime per effettuare secondi e terzi tiri. C'è poi la stranezza dei liberi: Reggio ne ha battuti quasi il doppio, con Bilan uscito per 5 falli a fronte dei soli due fischiati a difensori. Pur con qualche miglioramento, non è un Banco di Sardegna che ha ancora equilibrio ed efficacia costanti, però bisogna riconoscere che per solidità mentale Tortona e Reggio Emilia sono superiori a Trieste e Trento, che non a caso continuano a perdere.

Cenni di cronaca

Bilan è in quintetto, i tiratori hanno più spazio. Kruslin è subito caldo, segna anche Robinson su riapertura del pivot croato: +6 al 4'. Reggio però lavora bene sull'asse play-pivot Cinciarini-Hopkins e alla fine ribalta: 19-14.

Il secondo quarto è un clinic di Logan che trascina Sassari sul +7 e al riposo l'impressione è che il Banco giochi decisamente meglio dei reggiani. Tanto è vero che al riposo lungo è avanti 39 a 34.

La ripresa

Nella terza frazione però le difese sono sporche, gli attacchi perdono qualche palla. Bendzius resta caldo, è ancora +5 al 34', ma Strautins si scatena, Reggio è avanti: la riacchiappa per il supplementare Bendzius con la tripla: 71-71. Nell'overtime i padroni di casa aumentano la superiorità a rimbalzo e su quello costruiscono il successo. Sconsolato coach Bucchi: «Abbiamo pagato gli 8 rimbalzi offensivi concessi nell'ultimo quarto».

