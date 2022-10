Dinamo, «quattro minuti di follia» 

Sassari 69

Virtus Bologna 74

Banco di Sardegna SS : Jones 12 (4/5, 1/1, 1 r.), Robinson 4 (2/8, 0/3, 1 r.), Kruslin 6 (0/1, 2/5, 2 r.), Gandini, Devecchi, Chessa ne, Bendzius 7 (0/1, 1/5, 6 r.), Gentile 5 (1/3 da tre, 2 r.), Raspino, Diop 16 (6/8, 8 r.), Onuaku 12 (5/9, 6 r.), Nikolic 7 (1/3, 1/3, 2 r.). All. Bucchi

Segafredo Bologna : Cordinier 15 (2/3, 2/5, 5 r.), Mannion 9 (1/2, 1/2, 1 r.), Belinelli 12 (2/3, 2/9, 1 r.), Pajola 4 (1/2 da tre, 2 r.), Bako 2 (1/2, 1 r.), Ruzzier ne, Jaiteh 10 (4/8, 5 r.), Lundberg 7 (0/1, 2/2, 1 r.), Hackett 2 (1/2, 4 r.), Camara 1 (1 r.), Weems 6 (0/3, 2/5, 7 r.), Oje- leye 6 (0/4, 1/2, 4 r.). All. Scariolo

Arbitri : Sahin, Giovannetti, Borgo

Parziali : 20-18; 40-32; 51-55

Note . Tiri liberi: Sassari 15/17; Bologna 19/25. Percentuali di tiro: Sassari 24/56 (6/21 da tre, ro 8 rd 27); Bologna 22/55 (11/27 da tre, ro 10 rd 26).

Sassari. A questa Dinamo manca sempre un centesimo per fare l'euro. O se preferite manca un Treier per far quadrare un gruppo che lotta anche coi giocatori in cattiva serata di tiro. Non basta però per avere ragione di una Virtus Bologna che nel terzo quarto si ricorda della difesa da Eurolega che le ha consentito di vincere a Madrid e rovescia l'inerzia della gara. Finisce 74-69 per la squadra di Scariolo. Niente rivincita dunque rispetto alla finale della Supercoppa.

Qualche piccolo rimpianto c'è, pur considerando che di fronte c'era la capolista imbattuta della serie A: il 3/17 al tiro del duo Robinson-Bendzius, i falli che hanno condizionato l'ottimo Jones e magari qualche minuto in più che si poteva dare a Diop, più efficace di Onuaku. Il coach Piero Bucchi ha spiegato: «Abbiamo disputato una gara buonissima per 36 minuti ma abbiamo avuto 4 minuti di follia nel terzo quarto». Follia (leggi palle perse) ma anche difficoltà contro la difesa virtussina che ha messo le mani addosso e mandato in tilt l'attacco biancoblù che ha segnato appena 11 punti.

La svolta

Proprio il break ospite della terza frazione (23-11) ha rovesciato l'inerzia di un match che Sassari aveva approcciato benissimo in difesa, trovando punti in attacco prima da Jones (8 di fila nel primo quarto) e poi da Diop, tanto da arrivare a +10 col play Nikolic, proposto anche in coppia con Robinson. Il Banco ha avuto l'orgoglio e la forza di provare a rientrare dal -10 del 36' (60-70) ma non era abbastanza lucido e fresco per segnare tre canestri di fila e non ha mai avuto l'azione per poter pareggiare e sperare nel supplementare.

