Dinamo, quali scenari? 

Sassari. Quale futuro per la Dinamo di Stefano Sardara? Sarà lo stesso presidente a spiegarlo domani in una conferenza stampa che serve per tracciare il bilancio della stagione appena conclusa, ma soprattutto a capire cosa riserva la stagione prossima e se il dopo-Pozzecco apre un nuovo ciclo.

La guida tecnica

Tutto sommato la parte meno pressante è quella dell'allenatore: consumata la separazione consensuale da Pozzecco, con un anno di anticipo sul contratto, il successore è già pronto, salvo clamorose sorprese sarà Demis Cavina, che da due anni guida con successo il club dove la famiglia Sardara ha trasferito il titolo di A2 vista la risposta deludente avuta da Cagliari. Il discorso più importante riguarda il futuro. Le ultime due stagioni sono state massacranti da un punto di vista economico e stressanti sotto il profilo psicologico: il campionato 2019- ’20 è stato interrotto quando mancavano 11 giornate più i playoff che la Dinamo da seconda avrebbe fatto. A quei mancati incassi vanno aggiunti quelli di tutta la stagione ’20-’21, Champions compresa.

Danni economici

Quando il presidente Stefano Sardara ha detto che la pandemia ha eroso il budget totale del 35% non esagera. Bisogna ricordare infatti che sono venuti a mancare pure gli incassi della A1 femminile (un migliaio di spettatori) e anche Torino ha giocato a porte chiuse. La prospettiva è poi di iniziare la stagione 2021/22 non coi palazzetti al massimo della capienza, ma probabilmente al 50%. Per la finale scudetto tra Milano e Virtus Bologna è al 25%, giusto per capire.

L'assenza dei tifosi dentro e fuori (per colpa del Covid) da un PalaSerradimigni ancora cantiere ha poi reso freddina la stagione. Per tutti. Non solo per la squadra, ma anche per la dirigenza. E la Dinamo si è sempre nutrita di entusiasmo. A questo si aggiunga il divorzio da Pozzecco, che da qualunque parte lo si guardi non è stato certo un momento esaltante. Ecco perché bisogna capire se la prossima stagione è una nuova ripartenza di slancio o un momento nel quale capire cosa fare per il futuro. Forse una mano potrebbe darla Torino se conquista la promozione: cedere il titolo di A è molto più semplice che trovare acquirenti per la A2.

