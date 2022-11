Dinamo, qualcosa si muove 

DINAMO SASSARI 86

SCAFATI 76

Banco di Sardegna SS : Jones 19 (4/5, 3/6, 6 r.), Robinson 9 (2/2, 1/3, 1 r.), Kruslin 2 (1/1, 0/3, 1 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 10 (1/1, 2/4, 2 r.), Chessa 9 (0/1, 3/5, 1 r.), Stephens 3 (1/1, 4 r.), Bendzius 24 (7/9 da tre), Gentile 1 (0/2, 0/2, 2 r.), Diop 6 (2/5, 5 r.), Nikolic 3 0/1, 1/3, 1 r.). All. Bucchi

Givova Scafati : Stone 9 (2/2, 1/4, 3 r.), Lamb (0/5, 0/4), Thompson 3 (1/4, 3 r.), Caiazza ne, Pinkins 19 (6/7, 1/4, 8 r.), De Laurentiis (0/1, 2 r.), Landi ne, Rossato 10 (1/2, 1/3, 3 r.), Butjankovs 9 (4/6, 0/1, 3 r.), Monaldi 3 (1/4 da tre, 1 r.), Tchintcharauli ne Logan 23 (3/6, 5/9, 4 r.). All. Caja

Arbitri : Paternicò, Gonella e Bartolomeo.

Parziali : 22-13; 45-36; 69-51.

Note, Tiri liberi: Sassari 13/17; Scafati 15/22. Percentuali di tiro: Sassari 28/54 (17/36 da tre, ro 5 rd 24); Scafati 26/62 (9/29 da tre, ro 13 rd 20).

Sassari. Difende di squadra e si appoggia alla vena di Bendzius e Jones (10/15 da tre complessivo) per rendere semplice la vittoria su Scafati. Finisce 86-76 solo perché l’ex Logan continua a far canestro nel “suo” PalaSerradimigni, ma ad un certo punto era anche +25 per la Dinamo.

Certo, prova corale e nuovo pivot (Stephens) andranno verificati contro avversarie meno modeste, però intanto come sottolinea il coach Bucchi: «La squadra ha fatto la prestazione e ottenuto la vittoria che serviva per ripartire davanti al nostro pubblico». Già vedere quintetti sempre aggressivi in difesa, anche con la zone press tutto campo e nessun muso lungo sul parquet è un netto miglioramento rispetto al disastro di Trieste. Così com’è positivo aver rivisto in campo Treier, che ha consentito a Bendzius di giocare “solo” 24 minuti anziché 34 come stava accadendo ultimamente. Dieci giocatori utilizzati più i 4’ di Devecchi sono la strada per coinvolgere tutti senza stressare fisicamente i soliti.

Cenni di cronaca

Si parte e subito Bendzius fa 4/4 dall’arco, aiutato una volta da Jones e una da Nikolic: Scafati doppiato, 20-10 all’8’. Stephens dispensa blocchi, Robinson dispensa assist. La zone press allungata acuisce i problemi del quintetto ospite che a parte Stone, Logan e Pinkins ha davvero poca roba. Oltretutto la staffetta di Kruslin e Jones tiene a 0/6 il “professore” nel primo quarto (tanti applausi per l’ex, determinante anche l’anno scorso).

Sassari sale anche a +17, poi i tanti tiri liberi concessi a Scafati dimezzano il divario e a inizio terzo quarto la Givova tenta di completare la rimonta : 47-43. al 32’. Serve un tiratore, anzi due. Bendzius e soprattutto Jones non toccano neppure il ferro coi loro tiri e la Dinamo vola a +20, che diventa +25 con le tre bombe nell’ultima frazione di Chessa. Gara finita con 5’ di anticipo, ammesso che sia mai iniziata veramente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

