Dinamo, prove di Final 8 

La qualificazione ai quarti della Supercoppa è già in tasca. Stasera al PalaSerradimigni (ore 19) contro Varese è una prova generale per il match di sabato a Bologna contro l'Happy Casa Brindisi che varrà l'accesso alla semifinale. Test vero, perché dopo avere perso contro Cremona e Sassari, la formazione varesina si è sbloccata e domenica ha battuto Cremona 86-78.

Gara più dura

Non è un caso che lo abbia fatto nella gara dove Alessandro Gentile ha segnato meno, ma a fronte di 9 punti ha conquistato 8 rimbalzi e fornito altrettanti assist ai cinque compagni che sono andati in doppia cifra. Insomma, una Varese che ha giocato molto più di squadra, mettendo in mostra le qualità del lungo Egbunu, delle ali Jones e Ferrero, delle guardie Beane e Wilson. Promette di essere quindi una partita più dura di quella vinta qualche giorno fa 92-82.

Difesa da migliorare

A questa gara coach Cavina chiede conferme in attacco (il più prolifico della Supercoppa con 91 punti di media) ma soprattutto miglioramenti in difesa, dove il Banco ha lasciato a desiderare in tutte e tre le gare di Supercoppa, dove ha concesso qualche canestro facile di troppo agli avversari.

In effetti la difesa dovrebbe essere uno dei punti forti della squadra allenata da Demis Cavina. L'impressione è che ci sia tantissimo lavoro da fare come collettivo. Ma questo è dovuto sia alle tante novità di un gruppo con ben quattro stranieri e un italiano nuovi, e anche alle caratteristiche degli stranieri, che hanno atletismo nella difesa uno contro uno ma devono crescere negli aspetti di flottaggio, aiuto e rotazioni.

Dall'efficacia della difesa dipende poi la possibilità di giocare in transizione per sfruttare le caratteristiche di alcuni elementi come Battle, Clemmons e lo stesso Mekowulu che possono fare malissimo alle difese non ancora schierate completamente.

Probabile anche un utilizzo più corposo come minutaggio di quei giocatori come Devecchi, Chessa e Gandini che finora hanno avuto meno spazio.

