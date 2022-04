Dinamo, profumo di finale 

Sassari. Sassari-Venezia ha sempre profumo di playoff o di finale. Così è anche oggi a mezzogiorno: al PalaSerradimigni va in scena una sorta di spareggio per il quinto posto. La Reyer di De Raffaele ha due punti in più grazie al 7/8 degli ultimi due mesi, ma la Dinamo di Bucchi ha vinto all'andata per 76-70 con un'ultima frazione sontuosa da 26-11.

Qui Sassari

Il rotondo successo su Treviso ha ridato fiducia al Banco dopo la sconfitta in volata a Pesaro. Tutti recuperati, anche se Bendzius e Gentile non sono proprio al top della condizione dopo il virus intestinale. All'andata l'ala lituana fece 14 punti e 8 rimbalzi. Migliore realizzatore fu Robinson con 20 punti. Coach Bucchi dice: «Mi piacerebbe regalare a tutti i nostri tifosi una bellissima Pasqua, farlo con una vittoria sarebbe il dono più bello, ci proveremo in tutti i modi. Sarà una partita molto impegnativa, Venezia ha vinto le ultime quattro partite consecutive. Dobbiamo fare un'altra grande partita come contro Milano».

Qui Venezia

Gli ospiti arrivano senza tre giocatori importanti: il play Theodore (13 punti e 5 assist), l'ala Daye che ha spesso fatto male ai biancoblù e la guardia Michele Vitali, uno degli ex insieme a Brooks, protagonista nel triplete della stagione 2014/15. In dubbio anche Bramos, altro giocatore di rilievo, mentre è rientrato Tonut che insieme a Watt, Stone, De Nicolao e Cerella è uno del gruppo dei senatori. Venezia ha la seconda difesa del campionato dopo Milano: appena 77,6 punti incassati.