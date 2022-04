Dinamo, prenditi i playoff  

Treviso ha battuto un colpo col nuovo allenatore Nicola, vincendo a Varese, e proprio i trevigiani saranno di scena mercoledì al PalaSerradimigni alla ricerca di un altro colpaccio che li rimetta in zona playoff. E si giocherà di nuovo in casa sabato, contro la rivale Venezia, che quasi in sordina ha vinto sei gare delle ultime sette e contende il quarto posto a Tortona.

Niente tris, la sconfitta di Pesaro ha annullato l'impresa contro Milano. Sassari sembra destinata a soffrire sino alla fine per conquistare una buona posizione nei playoff. La situazione resta infatti ingarbugliata con nove squadre nell'arco di 4 punti e cinque giornate da giocare, sei per la Dinamo che deve recuperare con la Virtus Bologna.

Due avversarie scomode, ecco perché diventa fondamentale recuperare Bendzius dal virus intestinale che gli ha fatto saltare la trasferta marchigiana, ma anche rimettere nelle migliori condizioni Gentile e Diop (debilitati dal virus) e ritrovare il miglior Kruslin, perché dopo la sosta per problemi a un piede ha fornito a Pesaro una prova insufficiente e poco lucida nelle scelte.

Griglia playoff

La formazione di Bucchi deve ancora giocare in casa contro Treviso, Venezia, Cremona e Virtus Bologna, mentre le trasferte sono soltanto due, a Napoli e a Varese nell'ultima giornata.

Con tre successi è ottavo posto garantito grazie al 2-0 su Trento e alla migliore differenza canestri con Trieste e Brindisi, ma occorre battere Varese o comunque perdere con meno di 5 punti. Arrivare ottavi significa però affrontare la capolista Virtus Bologna che appare fuori portata e ha sempre vinto da quando è arrivato Hackett.

Il sesto o settimo posto sono raggiungibili con quattro successi purché uno sia contro Venezia, già battuta all'andata. Nel gioco della classifica avulsa il Banco potrebbe persino finire quinta e vedersela contro Tortona, avversaria sicuramente più malleabile di Milano e Brescia, che nonostante le 14 vittorie di fila si è rinforzata con John Brown III che ha rescisso il contratto con lo Unics Kazan, la formazione dove è rimasto a giocare il sassarese Marco Spissu.

Per il quarto posto posto occorre un mezzo miracolo perché Tortona ha 2 punti in più e il 2-0 negli scontri diretti, quindi la Dinamo dovrebbe vincere due partite in più.

Liberi e perse

Quando i biancoblù non superano il 72% dalla lunetta perdono sempre o quasi. Sono usciti sconfitti dai confronti con Tortona, Napoli, Virtus Bologna, Brescia e Pesaro, dove hanno fallito ben 8 tiri liberi, record dell'anno. Viceversa pur tirando male dalla lunetta hanno espugnato Trento ma solo perché hanno sbagliato appena 3 liberi (6/9) e hanno superato Milano compensando ampiamente col record di triple. A proposito di primati, ma in negativo: le 19 palle perse sono il massimo in questo campionato. E anche in questo caso sono una spia importante, visto che quando il Banco ha perso almeno 15 palloni è uscito sconfitto otto volte su dieci.

