Dinamo-Pozzecco: è finita? 

Sassari. Sono ore di contrattazione. Che portano al divorzio tra la Dinamo e il coach Gianmarco Pozzecco, con Reggio Emilia spettatrice interessata che avrebbe pensato proprio al Poz per la stagione prossima. Anzi, a dirla tutta, oltre Tirreno più di uno è ottimista. Ieri è arrivato in città Virginio Bernardi, procuratore di Pozzecco e anche di Demis Cavina, attuale tecnico di Torino (A2) che è il club controllato dal presidente Stefano Sardara. E Cavina sembra il sostituto più probabile.

Rumors

A un certo punto ieri pomeriggio sembrava che mancasse solo l'annuncio della fine dell'avventura a Sassari del tecnico scelto proprio da Sardara, con felicissima intuizione. Tra voci che si rincorrono e rumors di mercato, la situazione sembra invece tornata in stallo, ma ormai sono quasi nulle le possibilità di una riappacificazione tra i due protagonisti. E il dietrofront si è già verificato nel giugno scorso, quando la conferenza stampa convocata per lunedì che doveva sancira la separazione pacifica e consensuale venne trasformata invece nell'annuncio della prosecuzione del rapporto con Pozzecco. Improbabile che un simile colpo di scena si ripeta, anche perché ormai il rapporto è rovinato, come sancito dalla sospensione disciplinare comminata dalla società sassarese, comprensibile nelle motivazioni, ma poco comprensibile nella tempistica.

Squadra

Intanto l'incertezza sul nome dell'allenatore rende problematico anche il mercato. Il centro Miro Bilan sembra avere concluso la sua esperienza con la Dinamo e ha lasciato l'appartamento che aveva a Sassari Sul play Marco Spissu, che è ancora sotto contratto, c'è l'interesse del Baskonia, formazione spagnola che fa l'Eurolega e che due estati fa ha chiamato l'ala Achille Polonara, già in ritiro col Banco di Sardegna. A questo si aggiunga un budget intaccato dai mancati incassi dopo un anno e mezzo di pandemia e anche dal dubbio che a ottobre il prossimo campionato possa riprendere con la capienza dei palazzetti al cento per cento.

La conferma di Pozzecco avrebbe consentito già di mettere dei punti fermi per la stagione prossima, così bisogna attendere. Tanto più se il sostituto sarà Demis Cavina, impegnato nei playoff per la promozione nella massima serie con Torino, dove gioca Diop, lungo controllato dalla Dinamo e che dovrebbe finalmente rientrare alla base nel prossimo campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA